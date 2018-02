15. Februar 2018, 19:13 Uhr Loch in der A20 Ein Dorf am Abgrund

Seit Anfang Oktober klafft ein Loch in der A20 bei Tribsees im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Inzwischen ist es über 100 Meter breit.

Die Gemeinde stand der Autobahn vor der Haustür immer positiv gegenüber - jetzt fragen sich die Anwohner, ob beim Bau geschludert wurde.

Von Thomas Hahn , Langsdorf

Hinter dem Kreuz Rostock ist die Autobahn noch in Ordnung. In sanften Kurven führt sie durch die Weite Mecklenburg-Vorpommerns, über der an diesem kalten, sonnigen Morgen ein leichter Frühnebel liegt. Die Straße ist trocken, es geht gut voran. Bäume ziehen vorbei, Windmühlen, die Ausfahrten Sanitz, Tessin, Bad Sülze. Bis Schilder eine Baustelle ankündigen. Aus zwei Spuren wird eine, die freie Fahrt ist vorbei. Bevor es Richtung Greifswald weitergeht, zwingen Signal-Baken und eine Betonleitplanke zum Einbiegen nach Langsdorf. Und dann ist man da: Im Vorhof des Lochs, das seit Oktober in der A 20 klafft. Im Albtraum von Anwohnern, die immer dachten, es sei gut für ihr Dorf, an der Autobahn zu liegen.

Die Autobahnen sind ein Heiligtum im Land der Dichter und Lenker, sie stehen für den deutschen Traum von Freiheit und Ferne. Wie Lebensadern durchziehen sie die Autofahrernation über knapp 13 000 Kilometer. Mehr Schnellstraße gibt es nur in China, den USA und Spanien. Und weil die deutschen Autobahnen die einzigen in Europa ohne generelles Tempolimit sind, gelten sie weltweit als Paradiesstrecken für die kleine Alltagsraserei. Die Autobahn ist eine deutsche Marke, das Wort versteht man auch im Ausland. Man spricht es dort anerkennend, fast schwärmerisch aus. Die Deutschen, die sonst so kontrolliert und spaßgebremst wirken, vermitteln zumindest beim Autofahren einen Eindruck von Kühnheit und ungezähmter Lebenslust.

Erste Gutachten gehen von einem "Versagen des Gründungssystems" aus

Die Wahrheit der deutschen Autobahnen hat allerdings auch viel mit Schritttempo und verengten Fahrbahnen zu tun. Das Straßennetz ist eine üppige Landschaft aus Baustellen, weil es saniert und ausgebaut gehört. Der Hang der Deutschen zum Auto zeigt sich in täglichen Staus. Und am Loch in der A 20 bei Tribsees im Landkreis Vorpommern-Rügen kann man sehen, dass die deutsche Autobahn nicht grundsätzlich hält, was sie verspricht.

Jörg Stoll, Rentner aus Nütschow bei Langsdorf, früherer Straßenbauer "Wir haben uns damals schon gefragt, ob das hält, aber die haben gesagt, sie hätten das berechnet."

Mecklenburg-Vorpommerns Landesamt für Straßenbau und Verkehr sucht noch nach der genauen Antwort auf die Frage, warum besagter Autobahnabschnitt im Oktober knapp zwölf Jahre nach der Freigabe ohne Fremdeinwirkung wegbrach. Erste Gutachten gehen von einem "Versagen des Gründungssystems" aus. Der Moorboden, auf dem dieses Straßenstück gebaut wurde, trägt es einfach nicht mehr. Schon 2014 stellten die Experten des Landesamtes leichte Setzungen fest, Ausgleichsarbeiten hielten den Verfall nicht auf. Im Sommer 2017 wurden Standstreifen und rechte Spur gesperrt. Die Straße gab weiter nach. Bald war die gesamte Fahrbahn Richtung Rostock unpassierbar, und Anfang Oktober war das Loch dann da: 40 Meter lang, zehn Meter breit, im Durchschnitt 2,50 Meter tief. Tendenz: wachsend.

Der Bund baute ohne lange Planfeststellungsverfahren

Erst vor wenigen Tagen ist auch die Gegenfahrbahn weggebrochen. 100 Meter lang ist das Loch mittlerweile. Der Asphalt ist zerrissen, die Autobahn liegt in Scherben. Sie sieht aus, als hätte sie eine finstere Macht aus dem Torf in die Tiefe gesogen.

Die Reparatur wird Jahre dauern, es ist ja jetzt nicht mehr ganz klar, ob der Untergrund an der Stelle wirklich als solcher taugt. Mancher Anwohner fragt sich, ob man diesem traurigen Bild nicht hätte vorbeugen können. Die A 20 ist ein Produkt der deutschen Einheit, sie sollte das Hinterland der mecklenburg-vorpommerschen Ostküste mit dem Westen verbinden. Der Bund baute sie ab 1992, teilweise per Investitionsmaßnahmegesetz, ohne lange Planfeststellungsverfahren.