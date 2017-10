2. Oktober 2017, 17:31 Uhr Las Vegas 64 Jahre alt, vorher nie in Konflikt mit dem Gesetz, Typ "einsamer Wolf"









Feedback

Wenige Stunden nach dem Angriff auf ein Festival in Las Vegas verkündet die Polizei den Namen des Täters. Ob Stephen Paddock wirklich für den IS getötet hat, wie die Terrormiliz nun reklamiert, ist unklar.

Von Felicitas Kock

Als Sheriff Joseph Lombardo zum zweiten Mal in dieser fürchterlichen Nacht vor die Presse tritt, gibt er den Namen des Mannes bekannt, der für das blutigste Massaker eines Einzeltäters in der US-Geschichte verantwortlich sein soll: Stephen Paddock, 64, wohnhaft in Mesquite, einer kleinen Stadt in Nevada, etwa 130 Kilometer nordöstlich von Las Vegas.

Am 28. September soll sich der Mann im 32. Stock des Hotels und Casinos Mandalay Bay ein Zimmer gemietet haben. Am Abend des 1. Oktober, gegen 22 Uhr, eröffnet er das Feuer. Die ersten Kugeln lassen die Fensterscheiben bersten. Augenzeugen auf der Straße vor dem Hotel berichten vom Geräusch splitternden Glases. Dann schießt er weiter, feuert Salve um Salve auf die Menschen, die sich unten, auf einem Gelände auf der anderen Straßenseite schreiend auf den Boden kauern. Am Ende sind mindestens 58 Besucher des "Route 91 Harvest"-Festivals tot, mehr als 500 werden verletzt in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Als die Polizei die Tür zu Paddocks Hotelzimmer sprengt, ist der Mann bereits tot, er soll sich selbst getötet haben. Im Raum finden die Ermittler etwa zehn Waffen, darunter mehrere Gewehre.

Über den Schützen selbst ist kaum etwas bekannt. In Mesquite lebte er in einem Haus in einer Rentnergemeinschaft namens "Sun City" - wie lange schon, ist unklar. Medienberichten zufolge war er früher einmal in Texas und Kalifornien gemeldet, bis 2015 wohnte er in Florida. Das Haus in Mesquite wird derzeit von Ermittlern durchsucht. Paddock sei nie polizeilich auffällig geworden, sagt der Sheriff der Stadt.

Der Orlando Sentinel hat den Bruder des 64-Jährigen interviewt. Der zeigte sich "komplett sprachlos". Die Familie könne nicht verstehen, was passiert sei. Einer anderen Nachrichtenseite sagt der Bruder, Paddock sei "überhaupt kein Waffen-Typ", sondern ein ganz normaler Mann, der gern Burritos gegessen habe. Es verwundere allein, wo er so schnell all die Waffen herbekommen habe.

Auch die Frau, mit der Paddock in der Kleinstadt zusammenlebte, ist noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Weil das Zimmer im Mandalay-Bay-Hotel auf ihre Kreditkarte gebucht worden war, schrieb die Polizei Marilou Danley zunächst zur Fahndung aus. Mittlerweile wurde sie im Ausland gefunden und von der Polizei befragt. Sheriff Lombardo zufolge hatte sie nicht gemeinsam mit Paddock in das Hotel eingecheckt und war nach bisherigem Informationsstand nicht in die Tat verwickelt. Sie lebte seit Anfang 2017 mit dem Mann zusammen in Mesquite.

Die Polizei erhofft sich nun, von Danley Hintergrundinformationen zu Paddocks Motiv zu bekommen. Bisher ist noch vollkommen unklar, was ihn zu seiner Tat getrieben hat. Nur so viel: Er soll als Einzeltäter gehandelt haben, als "einsamer Wolf", sagt Sheriff Lombardo. Zwar hat die Nachrichtenagentur des sogenannten Islamischen Staats den Anschlag für die Terrormiliz reklamiert, die Bundespolizei FBI stellt anschließend aber klar: Die Tat stehe nach bisherigen Erkennissen in keinem Zusammenhang mit einer internationalen Terrororganisation. Auch in seinem Haus sei nichts gefunden worden, was auf eine Verbindung zu einer Extremistengruppe hindeute.

Mit Material der Agenturen.