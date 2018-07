11. Juli 2018, 18:52 Uhr Kuriose Geschenke Missglückte Mitbringsel-Diplomatie

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong bei ihrem Treffen am 12. Juni in Singapur.

US-Präsident Trump will dem Diktator Kim Jong-un eine "Rocket Man"-CD schenken. Was wird er wohl der Queen mitbringen? Ein Überblick merkwürdiger Geschenkideen.

Von Martin Zips

Als Monarchin bekommt man viele Geschenke. Im Fall des britischen Königshaus kann man auf einer vom Palast jährlich veröffentlichten Liste nachlesen, was da so zusammenkommt. Alle Präsente, die den Mitgliedern der royalen Familie bei öffentlichen Anlässen überreicht werden, sind dort aufgeführt. Im Geschenke-Register für das Jahr 2015 zum Beispiel ein Ölgemälde der deutschen Künstlerin Nicole Leidenfrost, "Pferd in Royalblau". Das Geschenk vom damaligen Bundespräsident Joachim Gauck gefiel der Queen offenbar weniger: "Komische Farbe für ein Pferd", sagte sie. Glücklicherweise hatte Gauck auch noch Lübecker Marzipan anzubieten und glättete umgehend die diplomatischen Wogen.

Mit Spannung wird nun erwartet, ob sich US-Präsident Donald Trump bei seinem Teetermin mit Königin Elizabeth auf Schloss Windsor auch mit einem Gastgeschenk hervortut. Auf diesem Feld beweist er regelmäßig besonderes Gespür. Für das Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un in Singapur im Mai hatte Trump ein eigens angefertigtes heldenepisches Imagefilmchen im Gepäck. Jetzt hat Trump bestätigt, für Kim schon eine neue Gabe ausgeguckt zu haben. Eine CD von Sir Elton John, der ja, wie es der Zufall so will, von der Queen zum "Commander of the Order of the British Empire" ernannt wurde.

Es handelt sich jedoch nicht um einen x-beliebigen Kompakttonträger des britischen Sängers. Es soll das 1972 veröffentlichte Elton-John-Album "Honky Château" sein, auf dem der Schrammel-Hit "Rocket Man" zu hören ist. Sein CD-Geschenk hat Trump bereits signiert (ob Elton John dies ebenfalls für Kim getan hätte?). US-Außenminister Mike Pompeo hatte in Pjöngjang vor einigen Tagen einen ersten Übergabeversuch gestartet, allerdings bekam er keine Audienz beim Diktator. Zur Erinnerung: Den mit seinem Waffenarsenal gerne drohenden Kim hatte Trump vor einem Jahr erst in einem Tweet und dann vor der UN-Vollversammlung einen "Raketenmann" genannt. Und da einige Medien - wie der US-Präsident - gelegentlich das Plakative bevorzugen, machte dieser Titel schnell Karriere. Vor allem bei jenen, die fast so alt sind wie der Papst und gerne an ihre ausgelassene Jugend vor der Stereoanlage denken: "It's lonely out in space/on such a timeless flight", heißt es im Liedtext von Bernie Taupin. Ja, das waren noch Zeiten unendlicher Weiten - und ohne Playlist.

‹ › Das Geschenk: "Pferd in Royalblau", gemalt von der Künstlerin Nicole Leidenfrost aus Wedel. Die Beschenkte: Königin Elizabeth II. von England. Der Schenker: Bundespräsident Joachim Gauck (2012-2017). Der Sinn: Schau mal Queen, das auf dem Pferd bist du! Der Spaßfaktor: Nicht überall gegeben. Der Guardian nennt die Übergabe "misslich", der Telegraph schreibt von einer "grauenvollen Mischung aus verlogen-naiver Pinselführung und kommerzialisierter Glätte". Bild: Reuters

‹ › Das Geschenk: Ein Sombrero. Der Beschenkte: Papst Franziskus. Der Schenker: Ein mexikanischer Journalist, der die traditionelle Kopfbedeckung nach dem Start zur Südamerika-Reise des Pontifex im Jahr 2016 überraschend aus seinem Handgepäck gezaubert hatte. Der Sinn: Du bist einer von uns, Mann. Selbst wenn dich Wim Wenders für einen Argentinier hält. Der Spaßfaktor: Riesig. Auch wenn der Papst nach der Landung wieder Pileolus trägt Bild: Alessandro Di Meo/AP

‹ › Das Geschenk: Ein Porzellan-Rüsseltier aus München. Der Beschenkte: George W. Bush (US-Präsident, 2001-2009) . Der Schenker: Edmund Stoiber, kurioser bayerischer Regionalpolitiker, der auch mit 76 Jahren noch über eine erstaunliche Präsenz in der deutschen Politik verfügt. Der Sinn: Schau mal, was wir in Bayern alles können! Der Spaßfaktor: Gering. "White Elephant" bezeichnet in den USA teuren Ramsch, der eigentlich sofort mit Strafzöllen belegt werden müsste. Bild: picture-alliance / dpa

‹ › Die Geschenke: Friedenspfeife und Kopfschmuck. Der Beschenkte: Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer (1876-1967). Die Schenker: Amerikanische Ureinwohner. Der Sinn: Friede! Der Zweite Weltkrieg ist gerade erst einmal neun Jahre vorüber, als Adenauer während einer USA-Reise in Milwaukee 1956 zum Sioux wird. Der Spaßfaktor: Null. Zwar trug Adenauer die Federhaube auch beim Rückflug, seinem Enkel aber gab er sie nie: "Das ist doch kein Spielzeug!", soll er gesagt haben. Bild: dpa Picture-Alliance / UPI

‹ › Das Geschenk: Mobiler Insekten-Brutplatz. Die Beschenkte: Angela Merkel, CDU, Bundeskanzlerin. Der Schenker: Winfried Kretschmann, Bündnis 90/Die Grünen, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Der Sinn: Mist, wer hätte ausgerechnet mit der Kanzlerin auf dem Berliner Sommerfest unserer Landesvertretung gerechnet. Hat noch irgendjemand etwas, das man ihr schenken kann? Der Spaßfaktor: Groß. Ist das Ding endlich voll mit Stacheltieren, kann man's der CSU weiterschenken. Bild: Jörg Carstensen/dpa

‹ › Das Geschenk: Kinderspielzeug, offenbar chinesischer Produktion. Der Beschenkte: Sigmar Gabriel, SPD, damals (2017) noch Außenminister und Vizekanzler. Der Schenker: Emmanuel Macron, damals Bewerber für das französische Präsidentenamt. Merkel lässt sich im Wahlkampf nicht mit ihm blicken. Gabriel schon. Der Sinn: Sigmar hat gerade eine Tochter bekommen. Da muss man doch was mitbringen. Der Spaßfaktor: Groß. Vor allem für Macron. Bild: Tobias Schwarz/AFP Wird geladen ...

Donald Trump, 72, war damals übrigens so Mitte 20 und wegen eines knöchernen Sporns an der Ferse gerade vom Militärdienst befreit worden. So konnte er in Ruhe die 14 000 Mietwohnungen seines Vaters übernehmen. Kim Jong-un hingegen wurde 1984 geboren, das war das Jahr, in dem auf der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Los Angeles ein Rocket-Man durchs Stadion flog. Lächerlich, in Zeiten von Minidrohnen und Flugtaxis.

So ausgefallen Trumps Idee - es wird doch keine selbst gebrannte CD sein - auch ist: Sie steht in einer guten Tradition. Manche mögen es für peinlich halten, wenn Politiker goldene Rennkamele (ein Geschenk Saudi-Arabiens an den früheren Bundespräsidenten Horst Köhler), Motorsägen (ein Geschenk des früheren Kanzlers Gerhard Schröder an US-Präsident George W. Bush) oder Stoffhunde überreicht bekommen (Geschenk des russischen Präsidenten Wladimir Putin an Angela Merkel). Doch was zählt, ist ganz allein die Absicht.

Eine super Sache also, dass Horst Seehofers Lehrvater Edmund Stoiber bei einem Besuch im Weißen Haus den US-Präsidenten einst mit einem weißen Porzellan-Elefanten überraschte ("White elephant" bezeichnet im Englischen ein teures, aber völlig nutzloses Geschenk).

Man darf also auch schon sehr gespannt sein, mit welchem Geschenk Kim Jong-un Trumps Tonträger bald erwidern wird. Als der Nordkoreaner noch in der Schweiz das Schulhaus Steinhölzli besuchte, im Jahr 1999, war zum Beispiel dieser Song im deutschsprachigen Raum ein Hit: "Maschendrahtzaun".