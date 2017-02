28. Februar 2017, 12:26 Uhr Kriminalität Rentner in Dänemark soll Kindesmissbrauch per Livechat dirigiert haben









Ein Rentner aus Dänemark soll in 346 Fällen Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauch von Kindern über das Internet bestellt haben.

Dafür muss sich der 70-Jährige seit Dienstag in Glostrup vor Gericht verantworten.

Der Mann habe die Taten, die sich zwischen 2011 und 2016 auf den Philippinen abgespielt haben sollen, über einen Livestream verfolgt, heißt es in der Anklage.

Vor einem Gericht in Dänemark wird derzeit ein besonders schwerer Fall von Kindesmissbrauch verhandelt. Angeklagt ist ein 70-jähriger Rentner aus dem Raum Kopenhagen. Er soll sich zwischen 2011 und 2016 der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gemacht haben. Es geht um fast 350 Fälle.

Die Besonderheit ist, dass der Tatort und der Aufenthaltsort des Täters fast 10 000 Kilometer weit auseinander liegen. Bei den Opfern soll es sich um Kinder handeln, die auf den Philippinen lebten. Die Verbrechen bahnte der Mann demnach über das Internet an. Über einen Livechat verfolgte er, wie an den Kindern sexuelle Handlungen vorgenommen wurden, heißt es in der Anklage. Von seinem Computer aus habe er bestimmen können, was mit den Kindern passieren solle. "Einen Fall dieses Ausmaßes hatten wir noch nie", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Der Rentner war im Februar vergangenen Jahres unter dem Vorwurf der "Vergewaltigung auf Bestellung" festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Die Anklage fordert, den Mann auf unbestimmte Zeit in Verwahrung zu nehmen, das wäre eine der härtesten Strafen, die das dänische Rechtssystem vorsieht.

Einem Bericht des dänischen Senders TV2 zufolge soll der Mann zugegeben haben, dass er gewusst habe, dass die Mädchen in den Sex-Streams, die er sich ansah, alle unter 18 Jahre alt gewesen seien. Sein Anwalt ließ verlauten, dass der Rentner die Taten bedauere. Er bestreite jedoch, dass es zu Vergewaltigungen gekommen sei.

Ein Urteil in dem Prozess soll Mitte Juni fallen.