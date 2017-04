20. April 2017, 22:41 Uhr Kriminalität Polizist nach Schüssen auf Champs Élysées getötet









Die Polizei hat das Gebiet um die Pariser Prachtstraße gesperrt und fordert Personen auf, das Gelände zu meiden.

Auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées ist am Abend zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein Polizist getötet wurde. Ob noch weitere Personen verletzt wurden, darüber herrschte zunächst Unklarheit. Eine Sprecherin der Polizeipräfektur Paris bestätigte einen weiteren Verletzten Beamten, das Innenministerium berichtete später von zwei Verletzten.

Darüber hinaus soll auch ein Angreifer getroffen worden sein. Das Pariser Innenministerium bestätigte, dass ein Täter "neutralisiert" worden sei. Gegen 21 Uhr Auto habe nahe der Métro-Station Franklin Roosevelt ein Auto gehalten. Daraus sei das Feuer auf die Polizisten eröffnet worden. Der Schütze habe versucht, zu Fuß zu fliehen und dabei auf weitere Polizisten geschossen. Dann sei er "neutralisiert" worden. Ein weiterer Angreifer soll sich Medienberichten zufolge noch auf der Flucht befinden. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht.

Inzwischen hat Antiterrorabteilung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in der Sache übernommen. Auf Twitter ruft die Polizei dazu auf, das Gebiet zu meiden. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge sind am Ort des Geschehens, Straßensperren wurden aufgebaut, einige Stationen auf der Linie 1 der Métro wurden geschlossen.

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police — Préfecture de police (@prefpolice) 20. April 2017

Angriff passiert während laufender TV-Debatte zur Präsidentschaftswahl

Das Sicherheitsaufkommen in der Stadt ist aufgrund der am Sonntag stattfindenden Präsidentschaftswahl ohnehin groß. Außerdem herrscht nach mehreren Terroranschlägen der Ausnahmezustand im Land. Während des Angriffs auf die Polizisten lief im französischen Fernsehen gerade eine TV-Debatte zur Präsidentschaftswahl. Die elf Kandidaten, die am Sonntag zur Wahl antreten, hatten die Möglichkeit, dort ihr Programm zu präsentieren. Einige von ihnen nahmen live Bezug auf die Schüsse in Paris. So sagte etwa der Kandidat der sozialliberalen Bewegung En Marche, Emmanuel Macron: "Die erste Aufgabe eines Präsidenten ist es, zu schützen. Ein Polizist ist getötet worden, man weiß noch nicht genau, was passiert ist. Ich möchte den Polizeikräften und der Justiz meine ganze Solidarität aussprechen."