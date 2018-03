14. März 2018, 18:55 Uhr Kriminalität Polizei fasst mutmaßlichen Entführer

Der Mann soll im Juni 2015 den Sohn eines Industriellen in seine Gewalt gebracht haben.

Spezialeinheiten der Polizei haben am Mittwoch in Offenbach einen Mann festgenommen, der den Sohn des Industriellen Reinhold Würth entführt haben soll. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl erlassen, sagte ein Sprecher der Polizei in Fulda. An diesem Donnerstag wollen sich die Ermittler ausführlicher äußern. Der Mann soll im Juni 2015 den Milliardärssohn in Schlitz im hessischen Vogelsbergkreis entführt haben. Einen Tag später wurde der damals 50-Jährige in einem Wald bei Würzburg an einen Baum gekettet gefunden. Er überstand die Entführung unversehrt. Zu einer Lösegeldübergabe kam es nicht: Der Entführer hatte zwar schriftlich Lösegeld gefordert, das Opfer wurde jedoch vor der Übergabe gefunden.

Ermittler waren nach Stimmanalysen davon ausgegangen, dass der Entführer aus dem Grenzgebiet zwischen Serbien und Montenegro stammt und im Rhein-Main-Gebiet Deutsch gelernt hat. Auch über die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" wurde nach Hinweisen auf den Entführer gesucht. Nach der Sendung gingen etwa 200 Hinweise bei der Polizei ein.