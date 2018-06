11. Juni 2018, 15:42 Uhr Kriminalität Frau in Park in Viersen erstochen

Ein Mann hat die Frau mit einem Messer angegriffen. Kurze Zeit später erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Polizei fahndet öffentlich nach dem Täter.

In einem Park im Zentrum der nordrhein-westfälischen Stadt Viersen ist eine junge Frau Opfer eines Messerangriffs geworden. Im sogenannten Casinogarten war sie am Montagmittag gegen 12:30 Uhr von einem Unbekannten verletzt worden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später an ihren Verletzungen starb.

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Angreifer. Die Ermittler haben eine Mordkommission gebildet und auf Twitter einen Fahndungsaufruf veröffentlicht: