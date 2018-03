15. März 2018, 23:33 Uhr Köln Straßenbahnen kollidieren

Bei einem Auffahrunfall an einer Haltestelle in der Innenstadt sind etwa 40 Menschen verletzt worden.

Bei einem Straßenbahnunfall in der Kölner Innenstadt sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei etwa 40 Menschen verletzt worden, eine Person sei schwer verletzt. Es entstand zudem erheblicher Sachschaden. Zwei Straßenbahnen seien am Donnerstagabend gegen 20 Uhr am Eifelwall ineinander gefahren, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Es habe sich um einen Auffahrunfall gehandelt. Eine der beiden Bahnen, die beide Richtung Innenstadt unterwegs waren, hatte zum Fahrgastwechsel an der Station Eifelwall gehalten, als die zweite Bahn in sie hineinfuhr. Zahlreiche Eisatzkräfte waren vor Ort. Die Luxemburger Straße war wegen des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt. Fahrgäste konnten in bereitgestellte Busse umsteigen.