25. Mai 2018, 08:40 Uhr Kanada 15 Verletzte bei Explosion in Restaurant

In einem indischen Restaurant im Osten Kanadas explodiert ein Sprengsatz. Zwei Verdächtige sind offenbar auf der Flucht. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Eine Explosion in einem indischen Restaurant im Osten Kanadas hat mindestens 15 Menschen verletzt. Drei von ihnen befänden sich in kritischem Zustand, berichteten kanadische Medien am späten Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Rettungskräfte. Laut Polizei sind zwei Verdächtige vom Tatort geflohen.

Die Ursache der Explosion in einer Einkaufsstraße in Mississauga westlich von Toronto war zunächst unklar. Die Polizei sprach laut Berichten von einem "verdächtigen" Vorfall. Alle Besucher mussten das Restaurant verlassen. Die Einkaufsstraße sollte bis zum Morgen gesperrt bleiben.