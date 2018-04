23. April 2018, 22:57 Uhr Kanada Van fährt in Toronto in Menschengruppe - neun Tote

In Toronto hat ein Van auf einem Gehweg mehrere Fußgänger erfasst - dabei wurden neun Menschen getötet.

Die Hintergründe sind unklar, die Polizei hat den mutmaßlichen Fahrer festgenommen.

In der kanadischen Großstadt Toronto ist am Mittag (Ortszeit) ein Van in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Dabei wurden neun Menschen getötet und 16 weitere verletzt. Das sagte ein Sprecher der Polizei. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Dies werden komplizierte Ermittlungen", sagte Vize-Polizeichef Peter Yuen. Die Situation sei unter Kontrolle, sagte Torontos Bürgermeister John Tory. "Die Stadt ist momentan in sicheren Händen."

Laut kanadischen Medien war der Wagen über den Randstein auf einen Gehweg gefahren, wo er die Fußgänger anfuhr. Danach floh er vom Ort des Geschehens. Der mutmaßliche Fahrer wurde festgenommen. Weitere Verdächtige gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher der dpa.

Der Minister für öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale, sagte die Ermittlungen seien noch im Gange. Ob es sich einen Terrorakt handle, könne er noch nicht sagen. Die Terrorwarnstufe sei nicht geändert worden und er habe keine Informationen, die einen solchen Schritt nahelegen würden.

Vorfall ereignet sich in belebter Gegend Torontos

Die betroffene Gegend Torontos im Stadtteil North York ist tagsüber belebt, dort liegen zahlreiche Geschäfte und Restaurants. Torontos Bürgermeister Tory bat die Anwohner, nach Hause zu gehen und Ruhe zu bewahren. Die Polizei rät der Bevölkerung, das Gebiet zu meiden. Sie sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen.

In Toronto trafen sich am Montag auch Minister der G-7-Staaten, um den Gipfel im Juni in Quebec vorzubereiten und über die Konflikte in Syrien und der Ukraine zu sprechen.