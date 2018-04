23. April 2018, 20:29 Uhr Kanada Van fährt in Toronto in Menschengruppe

Bis zu zehn Menschen sollen betroffen sein. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

In der kanadischen Großstadt Toronto ist am Mittag (Ortszeit) ein Van in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Das teilte die Polizei mit. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Über die Zahl der möglichen Verletzten oder gar Toten konnte sie noch keine genauen Angaben machen. Möglicherweise seien allerdings acht bis zehn Menschen betroffen, hieß es auf Twitter. Eine Bestätigung dafür steht noch aus. Das Sunnybrook Hospital teilte mit, sieben Verletzte in seinem Traumazentrum aufgenommen zu haben.

Laut kanadischen Medien war der Wagen über den Randstein auf einen Gehweg gefahren, wo er die Fußgänger anfuhr. Danach floh er vom Ort des Geschehens. Ein Mann wurde übereinstimmenden Berichten zufolge festgenommen. Weiter Verdächtige gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher der dpa.

Die betroffene Gegend Torontos im Stadtteil North York ist tagsüber belebt, dort liegen zahlreiche Geschäfte und Restaurants. Die Polizei rät der Bevölkerung, das Gebiet zu meiden. Sie sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen.

In Toronto trafen sich am Montag auch Minister der G-7-Staaten, um den Gipfel im Juni in Quebec vorzubereiten und über die Konflikte in Syrien und der Ukraine zu sprechen.