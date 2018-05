26. Mai 2018, 12:43 Uhr Kanada Explosion im Restaurant

Eine Bombe hat in der Stadt Mississauga mindestens 15 Menschen verletzt. Die mutmaßlichen Täter entkamen.

MississaugaDie Explosion einer Bombe in einem Restaurant im Osten Kanadas hat mindestens 15 Menschen verletzt. Drei von ihnen befänden sich in kritischem Zustand, berichteten kanadische Medien in der Nacht zum Freitag unter Berufung auf Rettungskräfte. Demnach fahndete die Polizei in der Großstadt Mississauga westlich von Toronto nach zwei Männern, die kurz nach der Detonation vom Tatort geflohen waren. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten sie in dunkler Kleidung und mit verhülltem Gesicht. Ihr Motiv war unklar. Anzeichen für einen Terroranschlag oder ein Hassverbrechen gebe es bisher aber nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Unklar war zunächst auch, wo genau in dem Restaurant die Bombe explodierte und wie viele Menschen sich zum Tatzeitpunkt dort befanden. Unter den Verletzten waren auch die Gäste zweier Geburtstagspartys, die in den Räumen stattfanden. Ein Großteil der leicht verwundeten konnten das Krankenhaus am Freitagmorgen bereits wieder verlassen. Die Rettungskräfte waren um 22.30 Uhr zu dem indischen Restaurant in einer Einkaufsstraße gerufen worden, nachdem Anwohner von der lauten Explosion berichtet hatten.