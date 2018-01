17. Januar 2018, 15:32 Uhr Kalifornien Gefangen in Perris

Fernsehkameras vor dem Haus in Perris, Kalifornien, in dem Eltern ihre 13 Kinder gefangen hielten.









Ein Ehepaar sperrt jahrelang seine 13 Kinder ein, die Nachbarn wollen nichts mitbekommen haben. Auf Spurensuche in einer kalifornischen Kleinstadt.

Von Jürgen Schmieder , Perris

Was einem bei der Ankunft in der Muir Woods Road in der kalifornischen Kleinstadt Perris sofort auffällt, das ist dieser Ice Cream Truck. Die mobilen Eisverkäufer sind Bestandteil der Frohsinn-Kultur in diesem Bundesstaat, also kommen ein paar Kinder angerannt und versorgen sich mit frischen Süßigkeiten. Es ist dennoch grotesk, dieses Gefährt mit der fröhlichen Musik ausgerechnet am Dienstagmorgen in dieser Straße zu sehen, wo sich ein unvorstellbares Verbrechen ereignet hat.

Hier, in der Muir Woods Road, in einem heruntergekommenen Haus gleich am Anfang dieser Sackgasse am Ortsrand, haben Louise und David Turpin ihre 13 Kinder jahrelang gefangen gehalten und sie verwahrlosen, verkommen und beinahe verhungern lassen. Die 17 Jahre alte Tochter flüchtete am Sonntag durch ein Fenster, nahm Beweisfotos und ein deaktiviertes Handy mit, das Notrufe erlaubte. Um sechs Uhr morgens verständigte sie die Polizei.

"Das war Folter", sagt Greg Fellows, der Polizeichef von Perris, am Dienstag. Es habe bestialisch gestunken, bei der Ankunft der Beamten seien drei Kinder mit Vorhängeschlössern an Betten festgekettet gewesen. "Ich habe so was wie dieses Haus noch nie in meinem Leben gesehen", so der Polizist.

Die Eltern, sie 49, er 56 Jahre alt, sind mittlerweile verhaftet worden und sollen erklären, wie und warum sie das alles getan haben - bei den ersten Befragungen hätten sie keine zufriedenstellenden Antworten geben können, am Mittwoch werden sie dem Richter vorgeführt. "Die Mutter war völlig perplex, als wir an die Tür geklopft haben. Es sind noch viele Fragen offen, aber wir werden Antworten bekommen", sagt Fellows.

Die Kinder, zehn Mädchen und drei Jungen im Alter zwischen zwei und 29 Jahren, werden derzeit im 50 Kilometer entfernten Corona Regional Medical Center versorgt. Gerade die Älteren, so heißt es dort, würden aufgrund ihrer Verwahrlosung deutlich jünger wirken. "Sie sind freundlich und aufgeschlossen, sie hoffen auf ein besseres Leben", sagt Krankenhaus-Chef Mark Uffer. Er sagt aber auch: "Ich habe so was wie diese Kinder in meinem Leben noch nicht gesehen."

Wenn extreme Fälle familiärer Gewalt ans Licht kommen, heißt es stets, die Stadt befinde sich im Schockzustand. Für Perris gilt das eher nicht. Es scheint, als wäre die restliche Welt schockierter als die Leute in dieser 70 000-Einwohner-Stadt, anderthalb Autostunden südöstlich von Los Angeles. Hier sind sie eher genervt, dass nun so viele Journalisten in der Stadt sind. "Was sollen wir denn schon sagen? Das sind unsere Nachbarn, doch wir kennen sie nicht", sagt Keyla Redd, die schräg gegenüber wohnt. Man merkt, dass sie diese Sätze schon ein paar Mal gesagt hat und nun routiniert vorträgt.

Eine Nachbarin spricht über die Tat, aber eigentlich spricht sie über sich selbst

Die meisten Nachbarn haben Schilder aufgehängt mit der handgeschriebenen Bitte, sie doch bitteschön in Ruhe zu lassen. Kein Wunder, etwa 50 Journalisten klopfen an Haustüren, über dem Haus der Turpin-Familie surren zwei Drohnen, darüber dreht ein Hubschrauber stundenlang Runden. Es wirkt beinahe so, als hätten die Bewohner der Straße Redd, 23, und Kimberly Milligan, 50, als Sprecherinnen der Nachbarschaft bestimmt. Milligan gibt auf der anderen Straßenseite Interviews und scheint fürs Fernsehen zuständig zu sein, Redd kümmert sich um die schreibenden Reporter.

Redd spricht über diese unvorstellbare Tat, doch eigentlich spricht sie über sich selbst. Ihre Sätze sind weniger eine Auskunft als vielmehr ein Exkulpieren, weil natürlich jeder wissen will: Hat denn keiner bemerkt, dass da ein Ehepaar 13 Kinder gefangen hält? Das kann doch nicht möglich sein! In einer Kleinstadt wie Perris, in einer Straße wie der Muir Woods Road, in der es genauso aussieht, wie sich ein Deutscher eine amerikanische Kleinstadt vorstellt: immergleiche Einfamilienhäuser mit US-Flagge an der Hauswand und Basketballkorb in der Einfahrt. Was die Häuser unterscheidet, sind die verschiedenen Brauntöne. Ansonsten ist alles derart identisch, dass sich sofort verirrt, wer ein Mal falsch abbiegt.

"Im Nachhinein könnte man natürlich sagen, dass einem ein paar Dinge aufgefallen sind", sagt Redd: "Doch für sich betrachtet und ohne Hinweis auf eine schreckliche Tat waren es eben nur Anzeichen dafür, dass die Familie ihre Ruhe haben möchte." An Halloween etwa, vor zwei Monaten, da sei der Vater mit einem Kruzifix bewaffnet vor der Haustür gestanden, habe in der Einfahrt ein Lagerfeuer angezündet und dafür gesorgt, dass sich dem Haus niemand nähert, nicht einmal verkleidete Kinder, die nach Süßigkeiten fragen wollten. "Wer nicht weiß, dass der dort 13 Kinder gefangen hält, der denkt sich dann: Okay, will er halt nichts mit diesem Feiertag zu tun haben", sagt Redd.

Sie zählt dann noch mehr Beispiele auf. Vor einigen Jahren habe sie drei der Kinder für ihre gelungene Weihnachtsdekoration loben wollen. "Sie haben nichts gesagt, sondern uns nur angestarrt, als wären wir Geister", sagt Redd. Oder dieser Abend, an dem einige Kinder bis Mitternacht im Garten gearbeitet hätten. "Sollen wir deshalb die Polizei rufen?", fragt Redd: "Die Eltern waren niemals unfreundlich oder unflätig - sie haben lediglich den Eindruck vermittelt, dass sie in Ruhe gelassen werden möchten. Ich denke nicht gerne schlechte Dinge über andere Leute."