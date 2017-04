15. April 2017, 17:45 Uhr Joshua Kushner Mein Bruder, der Trump-Berater









Joshua Kushner ist der jüngere Bruder von Jared Kushner. Der 31-Jährige gilt als talentierter Investor, ist mit einem Supermodel liiert - und hat nach eigener Aussage nicht Trump gewählt.

Porträt von Johanna Bruckner , New York

Auf dem gelben Notizzettel heißt es: "Create or Destroy". Erschaffe oder zerstöre. Wäre er auf dem Instagram-Account irgendeines Hipsters abgebildet, würde man unter dem Foto wohl diverse Likes und zustimmende Kommentare finden. Weil der Account aber Joshua Kushner gehört, steht da tatsächlich mehr als "#truth". Zum Beispiel: "Zerstören - das ist das, was dein Bruder macht. Er wird dafür in einem späteren Leben bezahlen." Der erwähnte Bruder, das ist Jared Kushner, Schwiegersohn und einer der engsten Berater von US-Präsident Donald Trump.

Joshua hingegen ist mit 31 Jahren der jüngere Kushner und so etwas wie das Wunderkind der amerikanischen Venture-Capitalist-Szene. Das Ergebnis des Duells Clinton gegen Trump hat aber auch er nicht kommen sehen: Eines seiner Unternehmen ist eine private Gesundheitsversicherung, die auf Obamas Affordable Care Act aufbaut - jenem Gesetz, das Trump unbedingt abschaffen möchte.

Erschaffe oder zerstöre. Das könnte eine Geschäftsphilosophie sein oder bloß ein tagesaktueller Sinnspruch (für Letzteres würde sprechen, dass Kushner auf Instagram schon mal seine Matcha Latte künstlerisch in Szene setzt). In jedem Fall passt die Vorliebe für krasse Gegensätze zum Leben von Joshua Kushner. Denn das ist nicht erst seit dem 8. November 2016 geprägt von Widersprüchen und Spannungen.

Der Vater - verurteilt wegen unerlaubten Wahlkampfspenden, Steuerhinterziehung und Manipulation von Zeugen

Kushners Großeltern väterlicherseits waren polnische Juden, die vor dem Holocaust in die Vereinigten Staaten flohen. Dieser Teil der Familiengeschichte ist bekannt, weil Jared Kushner die Geschichte seiner Großeltern im Wahlkampf benutzte, um sich gegen Vorwürfe zu verteidigen, er unterstütze einen Antisemiten (nämlich Trump). Weniger gerne sprechen die Brüder öffentlich über den Skandal, der ihren Vater ins Gefängnis brachte.

Charles Kushner wurde 2005 zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er sich in 18 Anklagepunkten schuldig erklärt hatte. Die Vorwürfe gegen den Immobilienmillionär aus New Jersey umfassten: unerlaubte Wahlkampfspenden, Steuerhinterziehung und Manipulation von Zeugen. Um seine eigene Schwester davon abzuhalten, gegen ihn auszusagen, hatte Charles Kushner eine Prostituierte auf seinen Schwager angesetzt. Ein Video des arrangierten Treffens schickte er an seine Schwester. Am Ende war es allerdings nicht dieser Seitensprung, der das Image der Familie nachhaltig beschädigte - es waren die Intrigen der Geschäftsmanns.

Jared und Joshua hielten nach der Verurteilung zum Vater. Beobachter führen den Ehrgeiz der Kushner-Söhne auch darauf zurück, dass sie den Familiennamen rehabilitieren wollen. Jared Kushner sagte einmal in einem Interview, sein Vater habe zwar einen Fehler gemacht, seine Strafe sei jedoch ungerecht gewesen. Umgekehrt glaubt im Übrigen auch der Vater uneingeschränkt an den eigenen Sohn und schützt ihn nach Möglichkeit vor unangenehmen Realitäten: In dem Jahr, als sich Jared mit durchschnittlichen Noten in Harvard bewarb, spendete Kushner Senior der Uni 2,5 Millionen Dollar - und ließ sicherheitshalber auch den Elite-Unis Cornell und Stanford Geld zukommen.

Der Staatsanwalt, der seinerzeit die Ermittlungen gegen Charles Kushner vorantrieb, gilt bis heute als Erzfeind der Familie: Chris Christie, heute Gouverneur von New Jersey. Uneingeschränkte Loyalität scheint das zu sein, was die Kushners zusammenhält. Sie steht wohl auch über politischen Überzeugungen.

Schwägerin Ivanka ist für Kushner wie eine Schwester

So lässt sich vielleicht erklären, wie es sein kann, dass Joshua Kushner seine Schwägerin Ivanka Trump als "Schwester" bezeichnet. Gleichzeitig aber selbst mit einer Frau liiert ist, die sich vor der Wahl öffentlich mit Hillary Clinton solidarisierte: Mit dem Model Karlie Kloss führt Kushner seit vier Jahren eine Beziehung, die von US-Medien als low profile bezeichnet wird. Soll heißen: Dafür, dass beide Partner leidlich prominent sind, gibt es erstaunlich wenige Fotos von dem Paar. Joshua Kushner spricht nicht über sein Privatleben - eigentlich. Zu seinem Bruder muss er sich neuerdings notgedrungen verhalten.