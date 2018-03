13. März 2018, 18:58 Uhr Johannesburg Riesendiamant verkauft

Einer der größten bislang gefundenen Rohdiamanten ist für eine gewaltige Summe verkauft worden.

Einer der größten bislang gefundenen Rohdiamanten ist für 40 Millionen Dollar verkauft worden. Der 910 Karat schwere Edelstein aus einer Mine in Lesotho wurde in einem Bieterverfahren in der belgischen Stadt Antwerpen verkauft, wie das an der Londoner Börse notierte Bergbauunternehmen Gem Diamonds am Dienstag erklärte. Der Stein von "außerordentlicher Qualität" soll demnach der fünftgrößte je gefundene Diamant sein.