17. November 2017, 08:22 Uhr Italien Boss der Bosse der Cosa Nostra ist gestorben









Salvatore "Totò" Riina wurde für 200 Mafiamorde verantwortlich gemacht. Reue zeigte er nie. Nun ist "die Bestie", wie ihn die Italiener nannten, tot.

Der Mafioso Salvatore "Totò" Riina, den die Italiener "la belva", Bestie, nannten, ist tot. Mehrere italienische Medien berichten, der 87-Jährige habe einige Zeit im Koma gelegen und sei in der Nacht auf Freitag gestorben. Riina wurde für mehr als 200 Auftragsmorde verantwortlich gemacht und 26 Mal zu lebenslanger Haft verurteilt.

Er galt als Boss der Bosse der Cosa Nostra, mordete während seiner Herrschaft so viel wie keiner vor ihm. Reue zeigte der Sizilianer nie, 1993 wurde er gefasst.

Anfang Juni dieses Jahres sorgte ein Antrag seiner Verteidiger für Empörung bei den Angehörigen der Opfer. Riina sollte das Gefängnis wegen seines schlechten Gesundheitszustandes verlassen dürfen, hatten die Anwälte gefordert. Das oberste italienische Gericht gab der Klage zunächst statt und urteilte, der Mafiaboss habe wie jeder andere Häftling das "Recht auf einen Tod in Würde". Mitte Juli aber revidierten die Richter ihre Entscheidung mit der Begründung, dass Riina woanders keine bessere Versorgung bekommen könne. Er musste in Parma in der Krankenabteilung eines Hochsicherheitsgefängnisses bleiben.