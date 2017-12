28. Dezember 2017, 18:39 Uhr Israel Ein Turm für Omer









Mit dem weltweit höchsten Turm aus Legosteinen wird in Tel Aviv an einen an Krebs gestorbenen Jungen gedacht. Die Stadtverwaltung möchte einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Doch ist das wirklich wichtig?

Von Martin Zips

Es gibt zwei Arten von Lego-Architekten. Die Kreativen, die all ihre Steinchen in einer riesigen Kiste zusammenschmeißen, weil sie nicht irgendwelchen Vorgaben, sondern allein ihrer Fantasie folgen wollen. Und die, die ihre Steine exakt ordnen, um auch beim nächsten Mal wieder der Bauanleitung folgen zu können. Doch welche Bauanleitung hat es schon, das Leben?

Beim Bau des mit knapp 35,95 Meter höchsten Lego-Turms der Welt in Tel Aviv durften die Kreativen den Ton angeben, sonst wäre er nicht so herrlich bunt geworden. Erinnert werden soll mit dem Plastik-Riesen auf dem Rabin-Platz noch bis Sonntag an den vor drei Jahren an Krebs gestorbenen, damals achtjährigen israelischen Jungen Omer Sajag. Wegen seines geschwächten Immunsystems durfte Omer das Haus Zeit seines Lebens kaum verlassen, also erschuf er sich daheim eigene, fantastische Welten.

Der Turmbau zu Omers Ehren wurde von seinen ehemaligen Betreuern mit Spenden finanziert, die einzelnen Teile waren zuvor in 36 Tel Aviver Gemeindezentren für Kinder und Jugendliche zusammengesetzt worden. Mit seiner Höhe schlägt er den bisher gewaltigsten Lego-Turm (2015 auf der Mailänder Expo) um 90 Zentimeter, die Stadtverwaltung von Tel Aviv möchte einen Eintrag im "Guinness-Buch der Rekorde" erreichen. Doch, viel wichtiger: Unten auf dem Rabin-Platz waren die Menschen plötzlich gezwungen, am sehr hohen, sehr bunten Turm entlang nach ganz oben zu schauen. Also dorthin, wo Omer vielleicht jetzt ist. Und siehe da: Für einen Moment dachten sie mal an was ganz anderes als an irgendwelche blöden Bauanleitungen.