Hurrikan "Irma" hat auf Kuba für erhebliche Überschwemmungen gesorgt.

In Florida flüchten Millionen Menschen vor dem Sturm. Das US-Militär bringt Flugzeugträger und andere Marineschiffe vor der Küste des Bundesstaats in Stellung.

Bislang sind durch "Irma" auf mehreren Karibikinseln mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen.

Hurrikan "Irma" treibt Millionen Einwohner des US-Bundestaates Florida in die Flucht. Auf den beiden Highways entlang der Küsten der Halbinsel bewegen sich endlos scheinende Autokolonnen Richtung Norden. Die Meteorologen erwarten, dass "Irma" in der Nacht zum Sonntag US-amerikanischer Zeit mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 290 Kilometern pro Stunde auf die Südküste Floridas treffen wird.

Schon jetzt stürmt es kräftig, Bilder aus Miami zeigen, wie sich Palmen im Wind neigen. Noch schlimmer als der Sturm dürfte die damit verbundene Flut werden. Erwartet werden Wasserstände bis zu 3,5 Meter über dem normalen Level. Weite Teile der vorgelagerten etwa 200 Korallen-Inseln, der Florida Keys, dürften komplett überschwemmt werden.

In der Nacht zum Samstag hatte "Irma" mit Windgeschwindigkeiten von knapp 260 Kilometern pro Stunde Kuba erreicht. Dort zog er an der Nordküste entlang und sorgte für bis zu sechs Meter hohe Wellen und schwerwiegende Überschwemmungen. Die Behörden hatten vorsorglich nahezu eine Million Menschen in Sicherheit gebracht.

Das Nationale Hurrikanzentrum der USA hat "Irma" aktuell wieder auf Kategorie vier herabgestuft. US-Präsident Trump erklärte, sein Land sei auf die Ankunft des Sturms "auf höchster Ebene" vorbereitet. Er hoffe, dass alles gut gehe.

Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, hatte am Freitagabend via Twitter alle Krankenschwestern und -pfleger in den USA aufgerufen, sich als Freiwillige zu melden, um in den Notunterkünften zu helfen.

In Erwartung des Hurrikans hat das US-Militär Tausende Soldaten mobilisiert. Die Gouverneure von Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln und Florida versetzten insgesamt fast 14 000 Mitglieder der Nationalgarde in Alarmbereitschaft, wie das US-Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte. Damit sollten Such- und Rettungsmissionen sowie Evakuierungen unterstützt werden.

Mehrere große Marineschiffe bereiten sich zudem auf Hilfseinsätze vor. Zusätzlich zu den bereits wegen Hurrikan "Harvey" mobilisierten Schiffen wurden die USS Kearsarge und die USS Oak Hill entsandt. Die USS Wasp übernahm den Transport von Verletzten von den Jungferninseln. Wie die Marine mitteilte, sollte sich ferner der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln auf den Weg in die Region machen. Dutzende Kampfflugzeuge wurden hingegen aus der Gegend abgezogen. Dazu gehörten 50 F-16-Jets vom Luftwaffenstützpunkt Shaw in South Carolina.

Gouverneur Scott sagte, der Sturm sei breiter als die Fläche des gesamten Staates. Anderen Angaben zufolge sind die Ausmaße des Hurrikans größer als die gesamte Fläche Frankreichs. "Egal, an welcher Küste Sie leben, seien Sie bereit für eine Evakuierung", riet der Politiker der Bevölkerung. Für den Süden des Bundestaates gilt die Nacht zum Samstag als letzte Möglichkeit, Florida noch sicher verlassen zu können. Etwa 5,6 Millionen Menschen sind aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Nach Angaben der Weltwetterorganisation in Genf hat "Irma" bislang mindestens zwei Rekorde gebrochen: Er war weltweit der am längsten wütende Hurrikan - 37 Stunden mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 300 Kilometern in der Stunde. Bezogen auf den Atlantik, war er auch der schwerste Hurrikan seit Beginn der Wetteraufzeichungen. Die Karibik und der Golf von Mexiko sind davon ausgenommen.