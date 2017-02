27. Februar 2017, 13:36 Uhr Integration "Der Karneval ist mächtig"









Die närrischen Tage können Muslime wunderbar integrieren, sagt der Islamlehrer Aziz Fooladvand. Er unterrichtet in einem Bonner Stadtteil, in dem Islamisten um Anhänger werben.

Interview von Roland Preuß

Aziz Fooladvand unterrichtet als Islamlehrer an einer Realschule in Bonn-Tannenbusch. Der Stadtteil, in dem viele Zuwanderer leben, gilt als sozialer Brennpunkt, in dem Islamisten um Anhänger werben. Fooladvand kam einst als Flüchtling aus Iran.

SZ: Herr Fooladvand, als was verkleiden Sie sich dieses Jahr?

Aziz Fooladvand: Als Superheld.

Wie sind sie denn darauf gekommen?

Das war nicht meine Wahl, die Schule hatte entschieden, dass wir unsere Karnevalsfeier unter dieses Motto stellen. Also wurden die Lehrer zu Helden.

Wie kommen denn ihre vielen muslimischen und teils strenggläubigen Schüler mit dem Karneval zu Recht?

Die meisten sind bemerkenswert offen. Die singen und tanzen auf der Bühne, mit Kopftuch und ohne Kopftuch. Sie sind an diesem Tag locker, ohne Hemmungen. Es ist erstaunlich, wie viele Karnevalslieder sie auswendig können. Ich bin jetzt zwar mehr als 25 Jahre im Rheinland, aber mir ist es noch nicht gelungen, ein Lied auswendig zu lernen. Karneval verbindet die Schüler nicht nur untereinander, sondern auch mit dieser Gesellschaft.

Sie sehen den Karneval als Integrationsmotor?

Ja, der Karneval ist mächtig, diese Tage haben eine integrative Kraft, sie schaffen eine tiefe emotionale Identifikation mit Deutschland, die ich sonst selten erlebe. Unsere Schüler verbinden Freude mit diesem Land, sie kommen mit deutschen Bräuchen in Berührung, sie identifizieren sich mit dieser Kultur. Das ist genau das, was wir brauchen. Und es ist ein willkommener Gegensatz zum Angebot der Islamisten, die hier im Stadtteil auch unsre Schüler ansprechen, deren strenge orthodoxe Auslegung des Islam und ihre lustfeindliche Sicht auf die Welt.

Bringt die Narretei mehr als Staatskunde und Politikunterricht?

Der Unterricht ist natürlich wichtig. Aber das Erlebnis Karneval ist intensiver und stärker, weil es die Schüler emotional packt. Es ist entscheidend, ihnen den Karneval zu erklären. Erst sagen viele: das ist haram, also sündhaft, es gibt harte Auseinandersetzungen. Aber wenn sie dann die Erklärungen hören, welche Elemente im Karneval eine Rolle spielen, wie etwa der Aufstand gegen die Obrigkeit, die Sozialkritik oder auch die Gleichberechtigung der Frau, dann wandelt sich das. Überhaupt, die Emanzipation der Frau: Die Mädchen erleben Wertschätzung, wenn sie bei unserer Karnevals-Show erstmals auf der Bühne stehen, wenn sie sagen: wir machen auch mit, wir sind Teil des Ganzen. Das Zentrum der Integration ist das Herz. Durch solche Feste können wir Heimatgefühl schaffen. Fakten alleine reichen nicht.

Aber es gibt doch sicher auch Schüler, die das boykottieren oder kritisieren?

Wenige, eine kleine Minderheit. Die nehmen dann am Schulfest teil, aber machen nicht mit. Für die bleibt Karneval haram, also schlecht. Viele Schüler kommen schon Wochen davor auf mich zu und fragen: Ist das für Muslime erlaubt oder nicht? Ich habe schon so manche Mädchen, die das erst als Sünde gesehen haben, später auf der Bühne erlebt. Die dominante Haltung aber ist Pro-Karneval.

Erinnern Sie sich daran, wie Sie erstmals in Deutschland den Karneval erlebten?

Damals besuchte ich einen Sprachkurs in Bayern, aber niemand erklärte uns, was das soll. Als ich dann nach Köln kam, war gerade Weiberfastnacht, ich erlebte einen Kulturschock. Ich glaubte wirklich, in Deutschland lebt man jeden Tag so. Ich hatte keine Erklärung dafür, die Masken, die Betrunkenen. Haben die kein Leben? Wo arbeiten die? Ich dachte: In was für ein verrücktes Land bin ich gekommen! Ich war so depressiv, ich habe in Iran Verwandte angerufen und gesagt: Ihr ahnt nicht, wo ich hier gelandet bin!