8. September 2017, 06:36 Uhr Hurrikan in der Karibik Mehrere Tote durch Hurrikan "Irma" auf den Jungferninseln

Durcheinander gewirbelte Yachten in der Paraquita-Bucht auf den Britischen Jungferninseln.









Durch Hurrikan Irma sind auf den Jungferninseln mehr als vier Menschen ums Leben gekommen.

Die genaue Zahl der Toten auch auf anderen Karibikinseln ist wegen der vielerorts unklaren Lage noch nicht bekannt.

Am Wochenende wird der Sturm in Florida erwartet. Nach letzten Modellen könnte die Millionenmetropole Miami voll von Irma erfasst werden.

Hurrikan Irma nimmt Kurs auf Haiti und anschließend auf das dicht besiedelte Florida - und die Verwüstung, die er bisher hinterlassen hat, lässt das Schlimmste befürchten.

Auf den Jungferninseln sind infolge von Irma mehrere Menschen gestorben. Bisher sind auf den Amerikanischen Jungferninseln vier Tote bekannt, berichtet der US-amerikanische Sender CNN unter Berufung auf den Sprecher des Gouverneurs. Auch auf den Britischen Jungferninseln hat es offenbar Tote und Verletzte gegeben, berichtet die britische BBC. Zuvor waren in dem Sturm der höchsten Kategorie fünf in der Karibik bereits mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Wegen der vielerorts unklaren Lage und der katastrophalen Schäden ist aber noch nicht bekannt, wie viele Tote und Verletzte es insgesamt gibt.

"Irma" könnte Miami voll erfassen

In Florida wird Irma am Wochenende erwartet. Die Vorhersagen der Meteorologen schwanken und können sich noch ändern. Nach letzten Modellen könnte die Millionenmetropole Miami allerdings voll von Irma erfasst werden. Es kann aber auch sein, dass Irma noch nördlich abdreht, Florida nicht voll trifft und die US-Ostküste hinauf nach South Carolina oder Georgia zieht. Gouverneur Rick Scott rief die Einwohner des US-Bundesstaates zu äußerster Vorsicht auf. Der bevorstehende Sturm sei in vielen Teilen Floridas lebensgefährlich.

In Floridas Süden, etwa auf der Inselkette der Florida Keys, wurden Evakuierungen angeordnet. Mindestens 31 000 Menschen haben die Inseln verlassen. Jeder müsse sich darauf vorbereiten, sein Zuhause zu verlassen, sagte Scott. Zwei Atomkraftwerke liegen an der Atlantikküste Floridas, diese hat der Betreiber vorsorglich heruntergefahren.

Mit Windgeschwindigkeiten von 300 Kilometern pro Stunde ist Irma der stärkste Hurrikan, der je im Atlantik aufgezeichnet wurde. Der Sturm Jose, der hinter Irma im Atlantik seine Bahn zieht, wurde in der Nacht zum Freitag vom nationalen Hurrikanzentrum der USA als Hurrikan der Stufe 3 eingestuft. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde 955 Kilometer östlich der Kleinen Antillen. In seinem Zug könnten auch die Inseln Antigua und Barbuda liegen. Vor allem auf Barbuda wurde die Bebauung von Irma bereits fast vollständig zerstört.