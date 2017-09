5. September 2017, 16:36 Uhr Hurrikan Hurrikanwarnung: Nach Harvey zieht Irma über dem Atlantik auf









Nachdem Tropensturm Harvey die US-Staaten Texas und Louisiana verwüstet hat, braut sich nun über der Karibik der Hurrikan Irma zusammen.

Das Nationale Hurrikanzentrum der USA stufte den Hurrikan mit der höchsten Stufe fünf ein.

Am Dienstagabend, spätestens am Mittwoch (Ortszeit) soll Irma über die Kleinen Antillen hinwegfegen. Auch im US-Staat Florida wurde der Notstand ausgerufen.

Das Nationale Hurrikanzentrum warnt vor einem heftigen Sturm in der Karibik. Irma befinde sich derzeit über dem Atlantik und habe weiter an Kraft gewonnen. Die Experten stufen den Sturm mittlerweile mit der höchsten Hurrikanstufe fünf und damit als "extrem gefährlich" ein. Er ist damit noch stärker als der Tropensturm Harvey, der in der vergangenen Woche Teile der US-Bundesstaaten Texas und Louisiana verwüstete. Noch im Laufe des Dienstagabends, spätestens am Mittwoch (Ortszeit) soll Irma über Teile der Kleinen Antillen hinwegfegen.

Ronald Jackson, der Koordinator des Katastrophenschutzes in der Karibik, sagte, er könne sich nicht daran erinnern, dass sich ein Tropensturm so schnell zu einem Hurrikan aufgebaut habe, bevor er die Region erreicht habe. Behörden warnten, "Irma" könne bis zu 25 Zentimeter Regen mit sich bringen und zu Erdrutschen, Überschwemmungen und bis zu sieben Meter hohen Wellen führen.

Das Hurrikanzentrum wies am ausdrücklich darauf hin, dass es noch zu früh für eine sichere Vorhersage sei, ob und wo Irma das US-Festland erreichen wird. Dennoch wurde für Florida vorsorglich der Ausnahmezustand erklärt. Am Wochenende könnte der Sturm die US-Küste erreichen, wenn er nicht vorher wieder aufs offene Meer abdreht.

Irma bedroht auch Puerto Rico, die Dominikanische Republik, Kuba, Haiti und die Bahamas. Die Menschen in der Region haben sich auf Irma vorbereitet. Sie füllten ihre Vorräte auf, vor Supermärkten und Tankstellen bildeten sich lange Warteschlangen.

Unterdessen konnten zehn Tage nach dem Tropensturm Harvey die Menschen in Houston die Notunterkünfte verlassen. Mehr als 50 000 Menschen kamen in Hotelzimmern unter, die von der Regierung bezahlt wurden, andere fanden Unterschlupf bei Verwandten und Bekannten. Die Stadt sollte ab Dienstag wieder zur normalen Tagesordnung zurückfinden, wie Bürgermeister Sylvester Turner mitteilte.

Die Zahl der Toten stieg nach Behördenangaben auf mindestens 60. Viele der Opfer seien in den Fluten ertrunken, in der Zahl seien jedoch auch Todesfälle enthalten, die indirekt mit dem Sturm in Verbindung stünden, teilten die Behörden mit.

In einer der größten Notunterkünfte in einem Kongresszentrum in Houston halten sich noch immer etwa 1500 Menschen auf. Viele von ihnen sind Obdachlose, Menschen mit einer Behinderung oder Bewohner von Sozialunterkünften. Nach Angaben des Katastrophenschutzes Fema registrierten sich rund 560 000 Familien, um finanzielle Unterstützung zu bekommen.