6. September 2017, 09:14 Uhr Hurrikan Hurrikan Irma erreicht Karibikinsel Barbuda









In der Nacht hat Hurrikan Irma das Festland erreicht. Der Sturm traf gegen 1 Uhr auf die Karibikinsel Barbuda.

Die Inselbewohner wurden davor gewarnt, ihre Häuser zu verlassen.

Irma ist der stärkste Sturm, der jemals über dem Antlantik registriert wurde.

Es ist der stärkste Sturm, der jemals über dem Atlantik registriert wurde, jetzt hat er das Festland erreicht. Irma, mit der höchsten Hurrikanstufe fünf eingeordnet, ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 255 Kilometer in der Stunde auf die kleine Karibikinsel Barbuda getroffen. Um kurz vor ein Uhr morgens (Ortszeit) zog das Auge des Sturms über die Insel meldeten Wetterstationen des US-Hurrikanzentrums der Wetterbehörde NOAA.

Die Behörden warnten die etwa 1700 Bewohner der Insel, trotz einer kurzen vermeintlichen Beruhigung der Lage im Zentrum des Sturms, ihre Häuser zu verlassen. Der Sturm riss Dächer von den Häusern, berichtet der Antigua Chronicle. Bewohner berichteten von einem Zusammenbruch der Telefonleitungen. Weitere Informationen über Schäden oder mögliche Opfer gibt es bislang noch nicht. Auch von Barbudas Nachbarinsel Antigua gab es zunächst keine Berichte, der Sturm zog etwa 65 Kilometer nördlich an der Insel vorbei. Der Hurrikan könnte katastrophale Schäden anrichten, warnte das US-Hurrikanzentrum.

Auf dem weiteren Kurs von Irma liegen Anguilla, Montserrat und St. Kitts und Nevis. Warnungen gab es auch für die Inseln Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saint-Martin und Saint-Barthélemy, die Britischen Jungferninseln und die US-Jungferninseln.

In seinem weiteren Verlauf könnte der Sturm auch die Dominikanische Republik, Kuba, Haiti und die Bahamas bedrohen. Urlauber müssten mit starkem Regen und Wind rechnen, in deren Folge es zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen kann, warnte das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für mehrere Karibikstaaten.

In den USA wurden Touristen aufgefordert, die Südwestspitze Floridas einschließlich der Inselkette Florida Keys zu verlassen. Dort könnte Irma am Wochenende aufs Festland treffen.