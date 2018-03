14. März 2018, 16:35 Uhr Hessen Tatverdächtiger nach Entführung von Milliardärssohn festgenommen

Im Juni 2015 war der Sohns des Industriellen Reinhold Würth unter mysteriösen Umständen gekidnappt und kurz darauf an einem Baum gekettet aufgefunden worden.

Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Offenbach den mutmaßlichen Entführer des Sohns des Milliardärs Reinhold Würth festgenommen. Der damals 50-Jährige war am 17. Juni 2015 in der Kleinstadt Schlitz in der Nähe von Fulda gekidnappt worden. Er lebte damals in einem Therapiezentrum für Menschen mit geistiger Behinderung.

Der Entführer soll damals ein Lösegeld in Millionenhöhe gefordert haben, zu einer Geldübergabe kam es aber nicht. Die Polizei startete damals eine öffentliche Fahndung. Für Hinweise wurde eine Belohnung von 30 000 Euro ausgesetzt. Einen Tag später fand die Polizei den Sohn, angekettet an einem Baum in einem Wald bei Würzburg. Er war unverletzt.

Ermittler waren nach Stimmanalysen davon ausgegangen, dass der Entführer, der zwischen 40 und 52 Jahre alt sein soll, aus dem Grenzgebiet zwischen Serbien und Montenegro stammte und im Rhein-Main-Gebiet Deutsch gelernt habe. Auch über die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" wurde damals nach Hinweisen auf den Entführer gesucht. Nach der Sendung gingen rund 200 Hinweise ein. Der Mann werde derzeit dem Haftrichter vorgeführt, hieß es von der Polizei.