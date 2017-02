3. Februar 2017, 17:44 Uhr Hessen Handwerker soll Kollegen und sich selbst getötet haben









In Hessen hat ein Handwerker seinen Kollegen während der Arbeit getötet und anschließend sich selbst das Leben genommen.

Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Obduktion der Leichen mit.

Eine 82-jährige Frau hatte die Männer, die sie kannte und mehrere Stunden allein ließ, bei ihrer Rückkehr tot aufgefunden.

Der dubiose Fall der beiden in einem Keller in Hessen tot gefundenen Handwerker scheint aufgeklärt: Der jüngere der beiden soll seinen Cousin und Kollegen während der Arbeit in Taunusstein getötet und sich das Leben genommen haben. Der 38-Jährige hat den Ermittlungen zufolge mit einem Werkzeug auf den Kopf des 52-Jährigen eingeschlagen und ihn so umgebracht.

Anschließend soll er sich mit einem Messer selbst getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Wiesbaden nach der Obduktion mitteilten. Die Hintergründe der Tat und ein mögliches Motiv waren zunächst unklar.

Die beiden Trockenbauer hatten am Donnerstag im Keller eines Einfamilienhauses gearbeitet. Die 82-jährige Bewohnerin kannte die Männer und ließ sie mehrere Stunden allein. Als sie nach Hause kam, fand sie die beiden Leichen in ihrem Keller.