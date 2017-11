20. November 2017, 14:01 Uhr Hehlerei Polizei entdeckt John Lennons gestohlene Tagebücher









In Berlin hat die Polizei einen Mann verhaftet, der im Verdacht steht, gestohlene Objekte aus dem Nachlass von John Lennon verkaufen zu wollen.

Dabei geht es unter anderem um einige Tagebücher des Ex-Beatles, wie Generalstaatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Von Renate Meinhof

Gut zehn Jahre ist es her, dass Yoko Ono, der Witwe John Lennons, in New York Gegenstände aus dem Nachlass ihres Mannes gestohlen worden sind - darunter Lennons berühmte Brille und von ihm verfasste Tagebücher.

Schon vor drei Jahren war ein Teil des Diebesguts in Berlin bei einem mutmaßlichen Hehler wieder aufgetaucht, wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, in einer Videobotschaft über Twitter mitteilte. Die Berliner Staatsanwaltschaft führt gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges und der Hehlerei.

Gegenstände aus dem Nachlass John Lennons – Haftbefehl und Durchsuchungen wegen Hehlerei- und Betrugsverdachts pic.twitter.com/8Ed2rNItLK — GenStA Berlin (@GStABerlin) 20. November 2017

In diesem Jahr wurde das Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die gestohlenen Gegenstände konnten als Beweismittel sichergestellt werden. Am frühen Morgen ist nun ein 58-jähriger mutmaßlicher Hehler in Berlin verhaftet worden. Dabei wurden weitere Stücke aus dem Nachlass des Beatles-Sängers in einem Auto entdeckt. Ein weiterer Beschuldigter lebt in der Türkei.

Ob es sich bei dieser Person um Koral K. handelt, ist noch nicht bestätigt. K. war zehn Jahre lang Yoko Onos Chauffeur. Er hatte sie im Dezember 2006 erpresst, war dann verhaftet und angeklagt worden. 60 Tage hat er damals in Untersuchungshaft verbracht. Aufgrund eines Deals kam er frei und reiste in die Türkei aus.

John Lennon, der 1980 in New York Opfer eines Attentates wurde, hatte seinen Besitz seiner Frau Yoko Ono hinterlassen.