Heftige Unwetter mit starken Regenfällen ziehen am Dienstagnachmittag über Nordrhein-Westfalen und richten Schäden vor allem in den Regionen Wuppertal und Aachen an. Nachdem Gleise überspült wurden, stellt die Deutsche Bahn im Raum Wuppertal den Zugverkehr ein. Auch die Schwebebahn fährt nicht mehr. "In Wuppertal steht die komplette Stadt unter Wasser", sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am späten Nachmittag in Essen. Er schätzt, dass dort in kurzer Zeit mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen sind.