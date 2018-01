13. Januar 2018, 23:07 Uhr Hawai Falscher Raketenalarm schreckt Hawaiianer auf









Über das Notfallsystem "Amber Alert", das auch für Tsunamiewarnungen benutzt wird, ist am Samstag auf Hawaii ein Raketenalarm verschickt worden.

Der Text: "Bedrohung durch ballistische Rakete Richtung Hawaii. Sofort Schutzraum aufsuchen. Dies ist keine Übung."

Vermultich handelte es sich um eine versehentlich gesendete Test-Nachricht.

Die Bürger von Hawaii sind am Samstag von einem falschen Raketenalarm aufgeschreckt worden. Einwohner des US-Staates erhielten gegen 8 Uhr Ortszeit die Handytextbotschaft: "Bedrohung durch ballistische Rakete Richtung Hawaii. Sofort Schutzraum aufsuchen. Dies ist keine Übung." Die Katastrophenschutzbehörde EMA sendete die Warnung rund zehn Minuten später auch noch via Twitter. Kurz darauf folgte jedoch Entwarnung.

EMA-Sprecher Richard Repoza sagte, es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt. Die Behörde versuche noch herauszufinden, wie es dazu kam. Auch das Weiße Haus wurde informiert. Sprecherin Lindsay Walters sprach allerdings von einer Übung. Das US-Verteidigungsministerium und das Pazifikkommando der US-Streitkräfte versicherten, sie hätten keine Raketenbedrohung für Hawaii entdeckt. Ein Sprecher des Luftabwehrkommandos Norad für die USA und Kanada sagte, das Kommando in Colorado habe nichts entdeckt, das auf irgendeine Bedrohung Hawaiis hingewiesen habe. Man versuche herauszufinden, was passierte sei, sagte Michael Kucharek.

Ein Fehlalarm vor einem ernsten Bedrohungsszenario

Der hawaiianische Senator Brian Schatz schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter hingegen, der Fehlalarm sei auf einen "menschlichen Fehler" zurückzuführen. Nähere Angaben machte der Politiker nicht. Die Niederlassung des Nationalen Wetterdienstes in Honolulu erklärte, bei dem Alarm habe es sich um eine Test-Nachricht gehandelt, die versehentlich verschickt worden sei.

Die Nachricht war über das Notfallalarmsystem Amber Alert verschickt worden, das US-Behörden landesweit zur Verbreitung wichtiger Mitteilungen nutzen. In der Bevölkerung von Hawaii löste der Fehlalarm vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen in den Beziehungen zu Nordkorea Panik aus. Pjöngjang hatte Ende November nach dem Test einer Rakete mit besonders großer Reichweite erklärt, das gesamte US-Gebiet liege nun in Reichweite der nordkoreanischen Armee. In den vergangenen Monaten hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die internationale Gemeinschaft mit Raketentests und dem bislang gewaltigsten Atomtest beunruhigt. Zudem lieferte sich Kim einen verbalen Schlagabtausch mit US-Präsident Donald Trump, der wiederum Nordkorea mit der völligen Zerstörung drohte. All dies löste international die Sorge vor einem Atomkrieg aus.

Hawaiis Gouverneur David Ige sagte, er wolle den Vorfall noch am Samstag mit Beamten von Notfalldiensten und Militär überprüfen, und sehen, wie so etwas künftig verhindert werden könne. "Die Öffentlichkeit muss auf unser Notfallalarmsystem vertrauen können", sagte er.