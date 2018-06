11. Juni 2018, 11:14 Uhr Hauptprozess im Fall Staufen Eine Mutter, die ihr Kind verkaufte

Vor dem Freiburger Landgericht hat der Prozess gegen die Mutter eines Jungen begonnen, der von vielen Männern missbraucht wurde.

Die Mutter soll dem Lebensgefährten geholfen haben, den eigenen Sohn an Männer zu verkaufen.

Die Anklage der Staatsanwältinnen schildert die monströsen Details.

Von Ralf Wiegand, Freiburg

"Blinder Fleck". So haben die Behörden Michaela Berrin T. genannt, als sie gefragt wurden, warum sie denn diesen Jungen nicht früher haben retten können. Michaela Berrin T., 48, ist die Mutter jenes Jungen aus dem südbadischen Staufen, der von ihr selbst, ihrem Lebensgefährten und vielen Männern etliche Male missbraucht worden ist, vergewaltigt, verkauft, erniedrigt, geschlagen, gefilmt, gedemütigt. Die Mutter. Es war bekannt, dass sie mit einem vorbestraften pädokriminellen Mann zusammenlebte, mit Christian L., neun Jahre jünger. Aber das Jugendamt, auch das Familiengericht, sogar die Berufungsinstanz gingen davon aus, dass diese Mutter ihren Sohn beschützen würde, notfalls auch vor Christian L.

Heute weiß man: Sie tat es nicht. In Freiburg hat an diesem Montag der Prozess gegen Michaela Berrin T. und Christian L. begonnen, wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, Vergewaltigung, Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie - um nur die schwersten Taten zu nennen. Vor dem Landgericht hatte sich schon morgens um sieben, zwei Stunden vor Verhandlungsbeginn, eine kleine Menschentraube versammelt. Die Dimension des Verbrechens, das L. und T. vorgeworfen wird, ist längst bekannt, zwei Urteile gegen Kunden dieses Paares sind schon ergangen. Christian L. hat in diesen Verfahren ausgesagt und gestanden. Die Täter mussten für zehn beziehungsweise acht Jahre in Haft. Vier weiteren Männern, die auf das Angebot im Darknet eingegangen sind, wird ebenfalls der Prozess gemacht. Ein Verfahren in Freiburg gegen einen 37-jährigen Schweizer läuft bereits, ein weiteres gegen einen 44-jährigen hat ebenfalls an diesem Montag in Karlsruhe begonnen.

Und nun: der blinde Fleck. Michaela Berrin T. nimmt ihren Weg in den Saal des Freiburger Landgerichts durch ein Spalier von Kameras, sie blickt zu Boden, das Haar ist schütter, an manchen Stellen ist der Kopf beinahe kahl, die Haut ist fahl, die kleine, stämmige Frau sieht deutlich älter aus als sie ist. Während Christian L. gepflegt, modern gekleidet und selbstbewusst auf der Anklagebank platznimmt, sackt seine mutmaßliche Mittäterin mehr zusammen, als dass sie sich setzt. Kauert, solange sie fotografiert werden darf, immer noch gesenkten Blickes auf dem Stuhl, während L. offensiv in die Kameras blickt, den Saal abscannt, womöglich nach bekannten Gesichtern. Das Entsetzen in der Region ist noch immer groß.

Während zwei Staatsanwältinnen die Anklage verlesen, sie wechseln sich mehrmals ab in den monströsen Details, liest die Angeklagte mit. Tat um Tat schildern die Anklägerinnen, was sie ermittelt haben und wie sie all den gefilmten Dreck anschauen und protokollieren mussten. Zunächst die Missbräuche eines damals dreijährigen, geistig wie körperlich zurückgebliebenen Mädchens, auf das Michaela Berrin T. bisweilen aufgepasst hatte. Die Frau hat laut Anklage aktiv mitgemacht, wenn Videos vom Missbrauch dieses Kindes angefertigt wurden. Sie hat auch mitgemacht bei den bald beginnenden Missbräuchen ihres eigenen Sohnes durch L., genauso wie bei den vielfachen Missbräuchen des Jungen durch die fremden Männer, die L. im Darknet akquiriert hatte. Michaela Berrin T., so schildert es die Anklage, habe von ihrem Lebensgefährten regelrechte Regieanweisungen bekommen und diese umgesetzt. Die Einzelheiten der insgesamt festgestellten 58 Einzeltaten sind kaum zu ertragen. Sie vorzulesen, dauert mehr als 100 Minuten. Allein ein Mann aus Spanien hat den Jungen nachweislich 15 Mal schwer missbraucht. Der Spanier zahlte gut, grob überschlagen mehr als 60 000 Euro insgesamt.

Das Bild, das die Staatsanwaltschaft von Michaela Berrin T. entwirft, ist nicht das Bild einer Mutter. Es ist das Bild einer Täterin, die sich entschlossen hat, ihr Kind aufzugeben, zu verkaufen. Für Geld? Für die Liebe dieses jüngeren Mannes? Für die eigene Lust? Das müsste Michaela Berrin T. selbst erklären, bislang hilft sie aber offenbar wenig bei der Aufklärung. Sie sei ihm hörig gewesen, hatte L. in einem anderen Verfahren gesagt, sie habe getan, was er verlangte. Sie billigte laut Staatsanwaltschaft alles, was L. tat, sie manipulierte aber auch selbst und oft an den Kindern. Ihrem eigenen Kind drohte sie mit L. gemeinsam, es käme ins Heim, wenn es nicht täte, was die beiden verlangten. Die Missbräuche dauerten bis kurz vor der Festnahme des Paares im September vergangenen Jahres. Ein anonymer Tippgeber hatte den Hinweis auf den im Darknet aktiven L. gegeben.

Die Männer zahlten im Einzelfall bis zu 10 000 Euro

Von Anfang an habe Berrin T. gewusst, so schildert es die Anklage, auf wen sie sich da eingelassen hatte: Christian L. war vorbestraft wegen des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen in 23 Fällen und eines Kindes in einem Fall, er war fast fünf Jahre im Gefängnis gewesen, er stand unter Führungsaufsicht. Das alles habe Berrin T. gewusst, L. hatte ihr angeblich gesagt, dass er Interesse an Kindern habe, auch an ihrem Sohn. Nur wenn sie das akzeptiere, würde er eine Beziehung eingehen. Sie habe akzeptiert.

Neben den Videos, die beide von den Kindern erstellten, um im Darknet damit wiederum neues kinderpornografisches Material zu tauschen, machten sie auf Initiative von Christian L. den Jungen auf andere Weise zur Ware: Sie verkauften ihn, im Einzelfall für bis zu 10 000 Euro, an Männer. Sie reisten aus Spanien, aus der Schweiz, aus Schleswig-Holstein an. Christian L. firmierte im Darknet unter den Namen "Papa mit Sohn" oder "Geiler Daddy". All das, so die Staatsanwaltschaft, wusste, billigte und unterstützte Michaela Berrin T. Sie bereitete demnach ihr Kind auf die Treffen mit den Männern intensiv vor.

Christian L. hatte seine spätere Freundin und deren Sohn Ende 2014 oder Anfang 2015 bei der Tafel in Staufen kennegelernt. Beide sind arbeitslos, beide leben in prekären Verhältnissen. T. musste oft die Wohnung wechseln, der leibliche Vater ihres Sohnes war gestorben, da war das Kind erst ein paar Monate alt. L. war zuletzt in einem Männerwohnheim gemeldet. Nachdem er mit Berrin T. zusammengekommen war, nahm er schnell die Rolle des Familienoberhaupts ein, er ließ sich von ihrem Sohn Papa nennen. Auf einem der Videos, auf denen der Junge zu sehen ist, sagt dieser allerdings zu einem Mann: "Das ist nicht mein Vater. Mein Vater ist gestorben."

Alle Fragen an die Behörden müssen neu gestellt werden

Michaela Berrin T., die bleich, ungepflegt, stumpf im Gericht sitzt, muss früher eine andere Person gewesen sein. Es ist ja nicht so, dass ihr Verhältnis zu dem pädokriminellen Mann nicht aufgefallen wäre. Ihr Sohn war sogar vorübergehend aus der Familie genommen worden - doch T. ging rechtlich dagegen vor. Sie muss so überzeugend gewesen sein, dass Jugendamt und zwei Familiengerichte letztlich der Ansicht waren, sie würde ihr Kind vor dem als gefährlich eingestuften Mann beschützen wollen und können. Was für ein fataler Irrtum. Wenn man die Frau im Gericht erlebt, wenn man hört, wie primitiv sie ihr Kind beleidigt haben soll, in welcher brutalen, ordinären Sprache, und wenn man liest, was jene Anwältin, die das missbrauchte Kind vor Gericht vertritt, über Michaela Berrin T. sagt, müssen alle Fragen an die Behörden neu gestellt werden. "Sie ist sicher nicht besonders klug, sie kann sich schlecht ausdrücken", sagte die Opfervertreterin Katja Ravat vor dem Prozess dem Stern. Die Mutter trage bisher so gut wie nichts zur Aufklärung der Taten bei.

Diese Frau soll "wie eine Löwin" um ihr Kind gekämpft haben und "sehr überzeugend" gewesen sein, wie es auch in Gesprächen der SZ gegenüber stets geheißen hatte? Dieser Frau hatte das Familiengericht Freiburg vertraut? Auch die Lügen, mit denen sie ihren unter Beobachtung stehenden Freund zu schützen versuchte, sind in diesem Verfahren angeklagt.

Der Prozess in Freiburg ist auf zunächst zehn Verhandlungstage terminiert, ein Urteil könnte Ende Juli fallen.