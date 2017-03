23. März 2017, 15:16 Uhr Hamburg Offenbar Leiche von HSV-Mitarbeiter Timo Kraus in der Elbe gefunden









Am Morgen ging der Anruf über die Entdeckung der Leiche bei der Hamburger Polizei ein. Kraus war seit dem 8. Januar nach einer Feier mit Kollegen verschwunden.

Der HSV-Mitarbeiter Timo Kraus verbringt am 7. Januar den Abend in einer Gaststätte an den Hamburger Landungsbrücken. Gegen 23.30 Uhr nimmt er ein Taxi - kommt aber nie zu Hause in Buchholz in der Nordheide an, einer kleinen Stadt 40 Kilometer von Hamburg entfernt.

Nun ist offenbar seine Leiche im Wasser im Hamburger Hafen gefunden worden, nur wenige Meter entfernt von dem Ort, an dem sich seine Spur in der Nacht zum 8. Januar verloren hatte.

Am Morgen ging der Anruf über die Entdeckung der Wasserleiche bei der Hamburger Polizei ein, die Feuerwehr barg den leblosen Körper aus dem Wasser in der Nähe des Museumsschiffes "Cap San Diego". Von dort aus wurde der Leichnam in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Die Identifizierung dort habe bestätigt, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Kraus handele, teilte die Polizei mit. Außerdem, dass bei der Leiche auch der Personalausweis und Kleidungsstücke gefunden wurden.

Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Eine optische Identifizierung ist schwierig, weil eine Leiche durch den wochenlangen Verbleib im Wasser stark entstellt ist. Eine zu 100 Prozent sichere Identifizierung wird am Freitag stattfinden", sagte ein Polizeisprecher. Dann sollen Zahnarzt-Unterlagen mit dem Gebiss des Toten verglichen und ein DNA-Test vorgenommen werden.

Kraus leitete die Abteilung Merchandising beim HSV. Bereits kurz nach seinem Verschwinden waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der 44-Jährige in die Elbe gefallen und ertrunken sei. Er hatte sich in der Gaststätte mit Kollegen getroffen, es war viel Alkohol getrunken worden. Sein Handy hatte seine Frau zuletzt gegen 0.40 Uhr an der Landungsbrücke 1 orten können, nur wenige Meter entfernt von der Gaststätte, in der eine Feier mit Kollegen stattgefunden hatte. Bei der Suche verfolgten Spürhunde seine Fährte bis zum Museumsschiff Rickmer Rickerms, dort verlor sie sich im Wasser.