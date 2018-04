12. April 2018, 12:27 Uhr Hamburg Mann ersticht Exfrau und Kind

In der Hamburger Innenstadt hat ein Mann auf seine Exfrau und das Kind eingestochen und dadurch getötet. Danach stellt sich der mutmaßliche Täter der Polizei.

In der Hamburger Innenstadt hat es einen tödlichen Messerangriff gegeben: Ein 33 Jahre alter Mann, der laut Polizei aus Niger stammt, stach auf seine Exfrau und das gemeinsame Kind ein. Die Frau wurde bei dem Vorfall am U-Bahnhof Jungfernstieg schwer verletzt und verstarb danach an den Verletzungen, das Kind starb noch am Tatort, teilte die Polizei mit. Der Mann habe sich nach der Tat gestellt und sei festgenommen worden.

Zum Geschlecht des Kindes konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen, es soll etwa zwei oder drei Jahre alt sein. Auch das Motiv für die Tat ist noch völlig unklar. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Der Mann ist der Vater des gemeinsamen Kindes. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige hatte selbst den Notruf gewählt, dieser erreichte die Polizei gegen 10.50 Uhr.

Der Bereich am Jungfernstieg wurde weiträumig abgesperrt. Der S-Bahn-Verkehr wurde zwischen Hauptbahnhof und Altona unterbrochen, wegen Straßensperrungen kommt es im Umfeld des Tatorts zu Verkehrsbehinderungen. Die U-Bahnen fahren allerdings normal.