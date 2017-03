12. März 2017, 20:41 Uhr Haiti Busfahrer auf Haiti rast in Musiker-Truppe: 34 Tote

Ein Polizist redet mit Augenzeugen des Unfalls in Gonaives.









Feedback

Anzeige

Der Busfahrer fuhr erst einen Fußgänger tot, dann raste er in mehrere Gruppen von Musikern.

Insgesamt starben 34 Menschem, 15 wurden verletzt.

Noch ist nicht klar, ob der Busfahrer nach dem ersten Unfall wegfuhr, weil ein wütender Mob versucht haben soll, den Bus anzuzünden.

Ein Busfahrer hat in Haiti insgesamt 34 Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Zunächst hatte der Mann mit seinem Bus am Sonntag in der Stadt Gonaives zwei Fußgänger angefahren, von denen einer starb und der andere verletzt wurde. Dann raste er davon und erfasste dabei drei Musiker-Gruppen, die zu Fuß durch die Straßen zogen. Dabei starben weitere 33 Menschen, 14 wurden verletzt.

Wieso der Busfahrer nach dem ersten Unfall davonraste, ist noch unklar. In den Medien kursieren unterschiedliche Unfallhergänge. Dem Nachrichtenportal Haiti Libre zufolge beging der Busfahrer nach dem ersten Unfall Fahrerflucht. Er erfasste dabei die Musiker, woraufhin eine aufgebrachte Menge versucht haben soll, den Bus mit Fahrer und Passagieren darin in Brand zu stecken.

Die Nachrichtenagentur AFP beschreibt den Fall unter Berufung auf Haitis Zivilschutzbeauftragten Faustin Joseph anders: Nach dem ersten Unfall hätten "die Menschen, die keine Unfallopfer waren, versucht, den Autobus mit den Fahrgästen darin anzuzünden". Daraufhin sei der Busfahrer in Panik davongefahren. Der Fahrer habe Gas gegeben und sei auf Straßenmusikanten, sogenannte Rara-Bands, getroffen. "Er ist in sie hineingerast - und 33 kamen ums Leben."

Nach dem Geschehen seien die Bus-Insassen und der Fahrer im Kommissariat von Gonaives in Sicherheit gebracht worden.