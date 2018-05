3. Mai 2018, 10:16 Uhr Großeinsatz in Ellwangen Polizei findet gesuchten Asylbewerber aus Togo

Polizeieinsatz in Erstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen

In Ellwangen ist es in einer Flüchtlingsunterkunft binnen weniger Tage zum zweiten Mal zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Es handelt sich um die gleiche Einrichtung, in der vor Kurzem die Abschiebung eines 23-jährigen Togoers scheiterte - wohl am gewaltsamen Widerstand anderer Asylbewerber.

Die Polizei hat den jungen Mann bei dem Großeinsatz identifiziert. Er soll nun verlegt und dann nach Italien abgeschoben werden.

Die Polizei hat den gesuchten 23 Jahre alten Asylsuchenden aus Togo bei ihrer Großrazzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen gefunden und identifiziert. Er und andere 17 Bewohner, die in der Vergangenheit wiederholt als Unruhestifter aufgefallen seien, sollen in andere Einrichtungen verlegt werden. "Solche Maßnahmen zur Trennung von Unruhestiftern haben bereits in der Vergangenheit zum Erfolg der Befriedung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung geführt", teilte die zuständige Polizei in Aalen mit. Der Gesuchte soll nach dem Dublin-Abkommen nach Italien rückgegeführt werden.

Die Polizei ging bei dem Großeinsatz Hinweisen nach, wonach Asylsuchende sich bei künftigen Polizeieinsätzen zusammenschließen und gegen Abschiebungen organisieren wollten. Dies sei bei der gescheiterten Abschiebung deutlich geworden. "Da es zudem ernstzunehmende Aussagen aus der aggressiven Ansammlung gab, dass man sich bei einem erneuten Auftreten der Polizei nicht nur wieder in ähnlicher Form zur Wehr setzen werde, sondern dass man sich durch Bewaffnung auf die nächste Polizeiaktion vorbereiten wolle, sollen im Zuge der Polizeiaktion Waffen und gefährliche Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt werden", hieß es in einer Pressemitteilung. Die Polizei hatte am frühen Donnerstagmorgen eine Großrazzia in der Unterkunft in Ellwangen gestartet, weil sie nach eigenen Aussagen davon ausging, dass sich Personen dort aufhielten, die an den am Montag begangenen Straftaten beteiligt waren.

Die Beamten rückten mit mehreren Dutzend Mannschaftsbussen an. Die Straßen waren weiträumig abgesperrt. Zu sehen waren Beamte in Schutzkleidung. Sanitäter und Notärzte waren ebenfalls vor Ort. Der Nachrichtenagentur dpa zufolge gab es bei dem Einsatz mehrere Verletzte, mehrere Flüchtlinge sprangen demnach aus den Fenstern der Unterkunft, einige erlitten Blessuren. Auch drei Polizisten wurden verletzt.

Etwa 150 Asylbewerber hatten der Polizei zufolge am Montag die Abschiebung des Mannes aus dem westafrikanischen Togo mit Gewalt verhindert. Sie umringten laut Darstellung von Zeugen die Streifenwagen, schlugen auf die Autos und bedrängten die Polizisten. Später sollen sie mit Hilfe einer Drohung erreicht haben, dass die Schlüssel zu den Handschellen des Mannes überreicht wurden. Der Mann soll danach untergetaucht sein. Man habe den Mann freigelassen, um eine "massive Eskalation der Situation zu vermeiden", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefangenenbefreiung und des Landfriedensbruchs.

"Versagen des Staates"

Der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Aalen, Bernhard Weber, lobte das Vorgehen der Beamten: "In einer so aggressiven und gewaltbereiten Ausnahmesituation den kühlen Kopf bewahrt zu haben, da kann ich meinen Kollegen nur großen Respekt zollen." Auf die grundsätzliche Abschiebung des Mannes habe der Vorfall keinen Einfluss, sagte Weber: "Das Recht wird durchgesetzt werden, dafür stehen wir." In der Unterkunft in Ellwangen leben derzeit etwa 500 Menschen, vorwiegend stammen sie aus afrikanischen Ländern.

Als Reaktion forderte der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster ein härteres Durchgreifen der Sicherheitsbehörden. "In unserem Rechtsstaat gibt es eindeutige rote Linien, die mittlerweile beinahe täglich von Asylbewerbern vorsätzlich überschritten werden", sagte Schuster zu Focus Online. "Das tolerante Entschuldigen solcher Entgleisungen ist jetzt völlig fehl am Platz, ich erwarte politische Rückendeckung auf allen Ebenen für mehr spürbare Härte im Vorgehen unserer Exekutivbehörden."

Politiker von Grünen, AfD und FDP fordern die Bestrafung der beteiligten Asylbewerber. "Angriffe auf Polizeibeamte sind nicht hinzunehmen", sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, Uli Sckerl. Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Bernd Gögel, sprach von einem "Versagen des Staates gegenüber den vermeintlichen Schutzsuchenden". Aus Sicht der FDP-Fraktion sind die Zustände alarmierend, wie der Vorsitzende Hans-Ulrich Rülke mitteilte.