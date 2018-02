6. Februar 2018, 20:20 Uhr Großbritannien Pepsi will frauenfreundliche Chips produzieren

Der Pepsico-Konzern in Großbritannien hat angekündigt, Chips nur für Frauen zu produzieren.

Seine Begründung für die Produktidee: Angeblich essen Frauen nicht gerne fettige und knacksende Dinge in der Öffentlichkeit.

In den sozialen Netzwerken wird die Kampagne kritisiert; auch, weil sie ausgerechnet in die Zeit fällt, in der das Land 100 Jahre Frauenwahlrecht feiert.

Von Cathrin Kahlweit , London

Am Dienstag beging ganz Großbritannien, mehr oder minder feierlich, den 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts. 1918 hatte das Parlament die historische Entscheidung gefällt, einigen Frauen (wenngleich vorerst nur jenen über 30, die eigenen Besitz hatten) das Wahlrecht zu gewähren. Am Morgen des Jahrestages stellten sich daher alle weiblichen Abgeordneten aus Unter- und Oberhaus zum Gruppenfoto auf, die BBC präsentierte ein nur von Frauen gemachtes Radioprogramm, die Premierministerin hielt eine Rede über Frauenrechte und kritisierte das grassierende Online-Bullying gegen Frauen, der Oppositionschef erinnerte daran, dass das Frauenwahlrecht von den Suffragetten unter großen Opfern erkämpft worden war, so wie heute vor allem Labour für Gerechtigkeit und Gleichheit kämpfe. Rechte würden errungen, nicht von oben gewährt.

So weit, so erfreulich und bedeutend. Weniger bedeutend, aber irgendwie passend zum Anlass, wurde am Dienstag auch bekannt, dass der Pepsico-Konzern frauenfreundliche Chips produzieren will. Das hat im Königreich einige Erregung ausgelöst, wo Chips quasi zu den Hauptnahrungsmitteln gehören. Sie werden gerne auch während romantischer Arien in Opernhäusern und bei leisen Passagen in Kammerkonzerten in der Stuhlreihe verteilt und laut malmend kollektiv verzehrt. Überaus populär: die besonders stinkenden mit Essiggeschmack.

Die Chips sollen weniger knacksen und keine Fettfinger hinterlassen

Die neuen Chips für Frauen sollen nun aber anders sein als männerfreundliche Chips - und damit die Gender-Unterschiede auch in der Nahrungsmittelindustrie deutlich machen. Pepsico meint das positiv: den Frauen entgegenkommen, weil sie eben doch anders sind. Oder zumindest anders essen.

Konkret soll das so aussehen, dass Doritos, Tortilla-Chips aus Mais, in handtaschengemäßer Größe hergestellt werden. Weil, wie Konzernchefin Indra Nooyi in einem Radiointerview sagt, Frauen gern einen Snack in der Handtasche bei sich trügen. Sie leckten aber nicht gern ihre Finger in der Öffentlichkeit, äßen überhaupt eher ungern in der Öffentlichkeit und schätzten das knacksende Geräusch, den "Crunch" nicht so. (Fraglich, ob das empirisch überprüft ist. Für Großbritannien kann das jedenfalls nicht stimmen.) Jedenfalls wolle man nun Chips verkaufen, die weniger crunchen, aber genauso gut schmecken. In den sozialen Netzwerken kriegen sie sich jetzt alle nicht mehr ein: Da verdienten Frauen immer noch weniger als Männer, heißt es, aber die Industrie degradiere sie zu Prinzessinnen, die sich vor Fettfingern ekelten. Und anstelle eines Frauenmarsches solle die nächste Aktion für Gleichberechtigung daraus bestehen, dass Frauen große Chipstüten leer essen. Die Pepsi-PR funktioniert.

Nun die gute Nachricht: Wer sich das ganze Interview im Podcast Freakonomics anhört, das die Pepsi-Chefin und gebürtige Inderin Nooyi dem Ökonomen Stephen Dubner gab, hört vor allem den Bericht einer kämpferischen Frau, die sich in feindlichem Umfeld an die Spitze gekämpft hat. Ein Hoch auf starke Frauen. Also doch.