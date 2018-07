4. Juli 2018, 23:23 Uhr Großbritannien Paar in Südengland mit Kampfstoff Nowitschok vergiftet

Bei den beiden neuen Vergiftungsfällen in Großbritannien ist nach Angaben der Polizei das Nervengift Nowitschok nachgewiesen worden.

Allerdings lägen keine Hinweise darauf vor, dass die beiden schwer erkrankten Opfer gezielt ins Visier genommen worden seien.

Bei den zwei in Großbritannien vergifteten Menschen hat die Polizei den Kampfstoff Nowitschok nachgewiesen. Das gab Scotland Yard am Mittwochabend in London bekannt. Es lägen jedoch keine Hinweise darauf vor, dass die beiden schwer erkrankten Opfer gezielt ins Visier genommen worden seien. Bei den beiden nun Betroffenen handelt es sich den Behörden zufolge um ein Mann und eine Frau, die beide britische Staatsbürger seien. Sie würden im Krankenhaus behandelt.

Die Briten, beide etwa 40 Jahre alt, waren am Samstag in ihrem Haus bewusstlos aufgefunden worden; erst glaubten die Ärzte an eine Vergiftung durch verunreinigte Drogen, doch bald schon richtete sich der Verdacht auf ein Nervengift. Zunächst sprach die Polizei von einer "unbekannten Substanz", in der Nacht zum Donnerstag bestätigte Scotland Yard aber, dass es sich um das in der Sowjetunion entwickelte Nervengift Nowitschok handele. Die Frau sei am Samstag zunächst kollabiert, später mussten die Notärzte auch den Mann ins Krankenhaus bringen. Beide schweben demnach in Lebensgefahr.

Schwere Vorwürfe gegen Russland

Das Mittel wurde auch bei dem Anschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia verwendet, die im Frühjahr ebenfalls in Salisbury behandelt worden waren, nachdem sie mit dem Nervengift in Berührung gekommen waren. Damals erhob London, unterstützt von seinen Partnern in Nato und EU, schwere Vorwürfe gegen Russland, weil vieles darauf hinweise, dass die Urheber des Anschlags in Moskau säßen.

Wie vor vier Monaten wurden auch diesmal Proben der Substanz, die an dem Paar aus Amesbury gefunden wurde, an das staatliche Labor für die Analyse von Kampfstoffen in Porton Down geschickt, wo sie am Mittwoch untersucht wurden. Die Polizei hat vorsorglich mindestens fünf verschiedene Zonen abgesperrt, darunter einen Park und ein Grundstück in Salisbury, sowie eine Apotheke und ein Gemeindehaus der Baptistengemeinde in Amesbury. Die Gesundheitsbehörden versicherten, dass das Risiko für die Öffentlichkeit gering sei. Der Sprecher von Premierministerin Theresa May sagte, dass sich der Krisenstab der Regierung sich getroffen habe, um über den neuen Vorfall zu sprechen.