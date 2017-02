10. Februar 2017, 15:36 Uhr George und Amal Clooney Die Hinweise verdichten sich: Clooneys bald zu viert









Amal Clooney soll Zwillinge bekommen. Das hat die halbe Welt bestätigt, sogar Matt Damon - nur das Paar selbst schweigt.

Was ist passiert?

Das - zumindest für Freunde des gepflegten Promi-Tratsches - aufregendste Gerücht der vergangenen Tage scheint sich stückchenweise zu bestätigen: Die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, 39, und ihr Schauspieler-Gatte George, 54, sollen ihre ersten Kinder erwarten. Zumindest wächst die Zahl der Quellen, die dies unabhängig voneinander berichten.

Wer hat zuerst geplaudert?

Wie das bei weiblichen Prominenten im gebärfähigen Alter so ist, gibt es bei Amal Clooney schon Schwangerschaftsgerüchte, seit sie zum ersten Mal an der graumelierten Seite ihres späteren Ehemannes gesichtet wurde. Da half kein noch so flacher Bauch, in der Knallpresse war die Juristin eigentlich permanent schwanger. In den vergangenen Wochen häuften sich dann die Spekulationen, nachdem sie mehrmals in weiten Klamotten (!) gesichtet worden war und einmal sogar mit deutlich erkennbarem Bauch (!) am Flughafen von Barcelona.

Die erste, die mit einer angeblichen Bestätigung aufwartete, war US-Moderatorin Julie Chen, die in ihrer CBS-Sendung gleich noch den Geburtstermin "im Juni" verkündete.

Schauspieler Matt Damon tat dann das übrige und erläuterte dem Magazin Vanity Fair, sein Kollege und Freund Clooney habe ihm bereits im Herbst bei einem Dreh davon erzählt. "Ich habe fast angefangen, zu weinen. Ich habe mich so für ihn gefreut", so Damon. Damals sei Amal Clooney seit acht Wochen schwanger gewesen. Er habe seinen Freund gewarnt, noch nichts zu sagen, weil es noch zu früh gewesen sei, fügte Damon hinzu. Vier Wochen später habe er noch einmal bei Clooney nachgefragt und es sei alles in Ordnung gewesen. George und Amal würden tolle Eltern werden, davon sei er überzeugt, so Damon. "Sie ist toll. Mit ihr hat er den Jackpot getroffen ... Sie werden großartige Eltern sein. Diese Kinder haben Glück."

Die Deutsche Presse-Agentur hat eigenen Angaben zufolge eine Bestätigung aus dem Umfeld von Clooneys Familie im Libanon bekommen. Die französische Nachrichtenagentur AFP bezieht sich auf einen Freund des Paares.

Warum interessiert uns das?

So viel Bohei um zwei kleine Kinder - was ist da los? Nun, wenn Sie bis hierhin gelesen haben, interessieren Sie sich zumindest ein bisschen für das Leben ekelhaft reicher, schöner und berühmter Menschen. (Geben Sie es ruhig zu!) Und dann dürfte Ihnen schon die Erfahrung sagen, dass vier Clooneys interessanter sind als zwei. Siehe Familie Jolie-Pitt, siehe Familie Beckham, siehe sämtliche europäische Königshäuser.

Allein, wenn Sie sich die Bilder ausmalen: George Clooney, Kinderwagen schiebend am Strand von Malibu. Mini-Amal mit Mini-Gesetzbuch und Mini-Anwaltsrobe. Gut, so weit wird es wohl nicht kommen. Und wenn sie ihren Kindern etwas Gutes tun wollen, halten Clooneys die beiden aus der Öffentlichkeit heraus. Aber der Liebhaber gepflegten Promi-Tratsches wird ja wohl noch träumen dürfen. Und hoffen, dass nicht eines dieser ominösen Hollywood-Kindermädchen dazwischenkommt. Siehe Garner-Affleck, siehe Stefani-Rossdale, siehe Shriver-Schwarzenegger.