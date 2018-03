22. März 2018, 09:38 Uhr Mord an Freiburger Studentin Hussein K. zu lebenslanger Haft verurteilt

Urteil in Freiburg: Gegen Flüchtling Hussein K. ist die Höchststrafe verhängt worden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im Oktober 2016 die Studentin Maria L. nachts vom Fahrrad gestoßen und vergewaltigt hat und sie dann ertrinken ließ.

Hussein K. wurde nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Der Mann hatte anfangs behauptet, zur Tatzeit erst 17 gewesen zu sein.

Als das Landgericht Freiburg das Urteil verkündet, wird im vollbesetzten Saal geklatscht. Hussein K. hat die Höchststrafe bekommen. Wegen des Mordes an der Studentin Maria L. ist der aus Afghanistan stammende Flüchtling zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest und ordneten die Sicherungsverwahrung an. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Hussein K. die 19-jährige Studentin Maria L. nachts vom Fahrrad gestoßen, vergewaltigt und dann bewusstlos im Uferbereich der Dreisam zurückgelassen hat, wo sie ertrank. Laut Gerichtsmedizin dauerte ihr Sterben im Wasser wohl mindestens eine Stunde. "Er wusste, dass sie noch lebte, als er sie in die Dreisam legte, dass sie ertrinken würde, ertrinken musste", sagte Richterin Kathrin Schenk in ihrer Urteilsbegründung.

Hussein K. hatte behauptet, im Affekt gehandelt zu haben, als er das arglose Mädchen vom Rad stieß. Zudem sei er bekifft und betrunken gewesen. Das Würgen und die Vergewaltigung hatte er zugegeben, weitere Details zum Hergang der Tat waren ihm so gut wie nicht zu entlocken. Das Gericht folgte hinsichtlich des Strafmaßes nun den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Der Verteidiger hatte kein Strafmaß genannt, Sicherungsverwahrung aber abgelehnt.

Die Tat ereignete sich im Oktober 2016, zwei Monate später wurde K. festgenommen. Ein am Tatort sichergestelltes, teilweise blondiertes Haar sowie Aufnahmen aus der Überwachungskamera in einer Freiburger Straßenbahn brachten die Polizei auf seine Spur. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass K. einige Jahre zuvor in Griechenland bereits ein ähnliches Verbrechen begangen hat. In diesem Fall hatte die Frau schwer verletzt überlebt.

Im Freiburger Prozess ging es lange um die Frage, wie alt Hussein K., der sich als minderjähriger Flüchtling ausgegeben hatte, eigentlich ist. Der Prozess wurde vor der Jugendkammer geführt, mehrere Gutachter kamen aber zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte älter als 21 Jahre sein muss. Er wurde nun nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt, im Jugendstrafrecht wäre eine lebenslängliche Strafe ausgeschlossen gewesen.

Der Fall erregte großes Aufsehen und löste eine bundesweite Diskussion über den Umgang mit straffällig gewordenen Flüchtlingen aus. Knapp ein Jahr nach der Tat tritt das "Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" in Kraft. Es erleichtert Abschiebungen krimineller Flüchtlinge. In der Diskussion um das Gesetz führen Politiker auch den Mordfall "Maria L." an.