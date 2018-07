2. Juli 2018, 09:56 Uhr Spektakulärer Ausbruch Frankreichs notorischster Räuber flieht erneut aus dem Knast

Mit einem Hubschrauber ist ein französischer Kriminineller am Wochenende aus einer Haftanstalt geflohen.

Rédoine Faïd hätte dort eine 25-jährige Haftstrafe verbüßen sollen.

Schon einmal war er Frankreichs meistgesuchter Verbrecher. Denn: Faïd flüchtete schon einmal spektakulär aus einem Gefängnis.

Der 46-jährige Rédoine Faïd ist am Wochenende aus einem Gefängnis in Réau nahe Paris ausgebrochen. Dabei hatte er Hilfe von drei schwerbewaffneten Komplizen, die ihn mit einem Hubschrauber aus der Haftanstalt abholten.

Nachdem der Hubschrauber im Gefängnishof gelandet war, seien "zwei Bewaffnete" mit Trennschleifern herausgesprungen, berichtete eine Mitarbeiterin der Gewerkschaft FO. Die "schwarz gekleideten und maskierten Männer mit Polizeiarmbinden" seien mit "Sturmgewehren vom Typ Kalaschnikow" bewaffnet gewesen. Sie hätten Rauchbomben eingesetzt und eine Tür aufgebrochen und Faïd befreit.

Die Flucht habe sich binnen weniger Minuten abgespielt, teilte die Strafvollzugsbehörde mit. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Den Hubschrauber fanden die Ermittler später in Gonesse, etwa 60 Kilometer von dem Gefängnis entfernt. Die Flüchtenden hatten offenbar noch versucht, ihn in Brand zu setzen. Von Gonesse aus flüchteten Faïd und seine Komplizen in einem schwarzen Renault Mégane, der später ausgebrannt auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Region gefunden wurde.

Rédoine Faïd ist in Frankreich berühmt. 2010 hat er ein Buch über sein Leben als Räuber veröffentlicht. (Foto: dpa)

Bereits der zweite spektakuläre Ausbruch

Faïd sollte eigentlich eine 25-jährige Haftstrafe wegen eines tödlichen Raubüberfalls im Jahr 2010 absitzen. 2013 war er schon einmal aus einer Haftanstalt geflohen. Damals hatte er im Gefängnis von Lille-Sequedin vier Wächter als Geiseln genommen und sich den Weg durch fünf Gefängnistüren mit Dynamit frei gesprengt. Danach schlüpfte er in eine Uniform, stieg in ein Fluchtauto und verschwand. In Frankreich und Belgien wurde damals sofort eine Großfahndung gestartet. Auch Interpol wurde eingeschaltet, um den als besonders gefährlich eingestuften Mann zu finden. Sechs Wochen später wurde Faïd mit einem Komplizen in einem Hotel in der Nähe von Paris gefasst.

Wegen der spektakulären Ausbrüche und zahlreicher bewaffneter Überfälle auf Geldtransporter und Juweliergeschäfte, hat er in Frankreich zweifelhafte Berühmtheit erlangt. Er selbst sieht sich mehr als guten Banditen, denn als Schwerverbrecher, der auch Tote in Kauf nimmt. 2010 veröffentlichte der Einwandererdsohn aus einem Vorort von Paris ein Buch über sein Leben als Räuber. Er tingelte durch Talkshows, berichtete, er habe sich von Kinofilmen wie "Scarface" und "Heat" zum Ausrauben von Geldtransportern inspirieren lassen und gab sich geläutert.

2011 wurde er verhaftet, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Im April 2017 schließlich verurteilte ein Berufungsgericht Faïd wegen eines versuchten Raubüberfalls im Großraum Paris, bei dem 2010 eine Polizistin ums Leben kam, zu 25 Jahren Haft. Diese verbüßte er bis zum Wochenende in Réau.