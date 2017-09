6. September 2017, 15:06 Uhr Frankfurt Menschenmenge behindert Wiederbelebung









Eine Menschenmenge von bis zu 60 Personen hat am Montagnachmittag in der Frankfurter Innenstadt einen Rettungseinsatz massiv behindert.

Notarzt und Sanitäter konnten mit der Reanimation eines bewusstlosen 19-Jährigen erst beginnen, nachdem die Polizei die Situation unter Kontrolle brachte.

Der Mann ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Wenn ein Notarzt einen Menschen wiederbeleben muss, zählt jede Sekunde. In der Frankfurter Innenstadt sind am Montagnachmittag Rettungskräfte von einer Menschenmasse derart behindert worden, dass sie einem bewusstlosen Mann nicht sofort helfen konnten. Die Polizei musste die Situation mit einem Großaufgebot unter Kontrolle bringen. Ein Mann, der dabei einen Beamten geschubst haben soll, wurde festgenommen.

Gegen 16.50 Uhr war an der Konstablerwache, einem Platz am Ende der Einkaufsstraße Zeil, ein 19-Jähriger zusammengebrochen - vermutlich aufgrund einer Überdosis Drogen. Als der alarmierte Rettungswagen eintraf, eskalierte wohl die Situation. Mehrere Menschen versammelten sich um den am Boden liegenden Mann. Sie bedrängten die Rettungskräfte massiv und behinderten so die Rettungsmaßnahmen. Schnell wuchs die Gruppe auf bis zu 60 Menschen. Es handelte sich dabei um polizeibekante Personen, aber auch um Passanten.

Die Polizei rückte mit acht Streifenwagen an, um beruhigend auf die Menschenmenge einzuwirken, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ein ebenfalls 19-jähriger Mann soll den Mob weiter angestachelt haben mit Rufen wie "Die Polizei schlägt immer Leute", die Menschenmenge rückte immer dichter zusammen. Schließlich habe der Mann einen Beamten geschubst und wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Erst als die Polizei den Bereich abgesperrt hatte, konnte der kollabierte 19-Jährige wiederbelebt werden. Wie lange sich der Rettungseinsatz bis dahin verzögert hatte, konnte die Polizei nicht sagen. Der Mann kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus und befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt, weil er kurz vor seinem Zusammenbruch eine Schaufensterscheibe eingeschlagen haben soll.

Zwar ist es in jüngster Zeit bei Polizei- und Rettungseinsätzen schon öfter zu Störungen durch Schaulustige gekommen, doch das Ereignis vom Montagnachmittag sei in seinem Ausmaß "sehr schockierend" gewesen, sagte die Polizeisprecherin. Es müsse möglich sein, einem Menschen in Not unmittelbar zu helfen.

Der 19-Jährige Störer kam kurz nach dem Rettungseinsatz wieder frei. Ihn erwarten möglicherweise juristische Konsequenzen. Die Polizei prüft, ob gegen ihn Strafanzeige erstattet werden kann.