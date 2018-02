18. Februar 2018, 10:48 Uhr Flugzeugabsturz 66 Tote nach Absturz einer Passagiermaschine in Iran

An einem etwa 440 hohen Berg in Iran ist am Morgen ein Passagierflugzeug zerschellt.

Keiner der 66 Menschen an Bord konnte gerettet werden.

Aufgrund oftmals veralteter Flugzeuge kam es in Iran in den vergangenen Jahren immer wieder zu schweren Unglücken.

In Iran ist ein Passagierflugzeug abgestürzt, das sich auf einem Inlandsflug von Teheran nach Yasudsch im Südwesten des Landes befunden hatte. Die Maschine vom Typ ATR-72 ist 480 Kilometer südlich von Teheran in einer abgelegenen Bergregion nahe der Stadt Semirom verunglückt. Sie soll am etwa 440 Meter hohen Berg Dena zerschellt sein. Iranische Nachrichtenagenturen berichten, es hätten sich 60 Passagiere, darunter ein Kind und sechs Crewmitglieder an Bord befunden.

Laut Katastrophenschutz sind alle Rettungskräfte in Alarmbereitschaft versetzt worden. Als die Suchtrupps des Roten Halbmonds in dem zu diesem Zeitpunkt noch sehr nebeligen Gebiet ankamen, konnten sie jedoch keine Überlebenden mehr bergen. Ein Sprecher der Fluggesellschaft hat mittlerweile bestätigt, dass alle 66 Menschen umkamen. Die Behörden kündigten an, eine Untersuchung einzuleiten, um die bisher nicht bekannte Unfallsursache zu klären.

Aseman Airlines, der das Flugzeug angehört, steht auf der Liste unsicherer Fluggesellschaften der EU-Kommission. Aufgrund des schlechten Zustands von Flugzeugen, kam es in den vergangenen 15 Jahren zu mindestens sechs schweren Unglücken mit Hunderten von Toten. Vor allem Passagierflugzeuge kleinerer Fluglinien, sind oft mehr als 40 Jahre alt. Wegen der Sanktionen im Zusammenhang mit dem Atomstreit konnten in Iran jahrzehntelang keine neuen Maschinen gekauft werden.