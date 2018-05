24. Mai 2018, 14:22 Uhr Fliegerbombe Roboter soll Bombenentschärfung in Dresden beschleunigen

Im Dresdner Stadtteil Löbtau ist eine Fliegerbombe bei einem Entschärfungsversuch am späten Mittwochabend teilweise explodiert.

Die Explosion hat einen Brand verursacht. Die Bombe müsse erst auskühlen, bevor der Sprengmeister sie überprüfen könne, erklärte die Polizei.

Die Sperrung des Stadtteils Löbtau bleibt deshalb bis auf Weiteres bestehen. Tausende Anwohner müssen in Notunterkünften ausharren.

Die Hängepartie um die Fliegerbombe in Dresden hält an. Damit die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, wollen die Einsatzkräfte nun schneller vorgehen - mit einem Feuerwehr-Roboter, der den Brandherd um den teilweise detonierten Sprengkörper löschen und die Bombe selbst abkühlen soll, wie ein Polizeisprecher erklärte. In einem zweiten Schritt soll ein gepanzerter Bagger vorfahren und den Blindgänger von dem abgebrannten Dämmmaterial befreien. Erst dann gebe es die Möglichkeit, die Bombe in Augenschein zu nehmen und das Gefahrenpotenzial einzuschätzen.

Die Fliegerbombe war bei einem Entschärfungsversuch am späten Mittwochabend teilweise detoniert. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei via Twitter mit. Weil der Zustand der Bombe aber unklar ist, gibt es noch keine Entwarnung für die Bevölkerung. Die Sperrung des Stadtteils Löbtau bleibt bis auf Weiteres bestehen. Für Hunderte Anwohner bedeutete das, dass sie weiterhin in Notunterkünften ausharren müssen.

Auch in der Messe Dresden sind Menschen untergebracht. Carsten Kramer, technischer Leiter der Messe, spricht am Donnerstagmittag von etwa 1000 Menschen, die in dem Notquartier ausharren. "Die Leute sind genervt, weil sie nicht normal weitermachen können", sagt er. "Sie sind hier zum Warten verdammt. Sie müssen Geduld haben." Die Hilfsbereitschaft sei ungeheuer groß. Viele Nachbarn und Freunde würden Brot und Kuchen vorbeibringen, sowie Tierfutter für die evakuierten Haustiere. Das Wetter sei aktuell gut. "Viele Menschen sitzen draußen vor dem Notquartier in der Sonne und lesen Zeitung."

Der Polizei bezeichnete die Lage am Fundort am Donnerstagmorgen als "schwierig und gefährlich". Die weitere Entschärfung der Bombe verzögere sich. Durch die Explosion sei ein Brand entstanden. Nach dem Erlöschen müsse zunächst die Bombe auskühlen, sagte ein Polizeisprecher. Erst danach könne der Sprengmeister die Bombe in Augenschein nehmen und eine Aussage darüber treffen, ob noch Gefahr bestehe.

Der Blindgänger war am Dienstag entdeckt worden, die Entschärfung gestaltete sich wegen seines schlechten Zustands von Anfang an schwierig. Der Zünder war für die Spezialisten nicht mehr ohne Weiteres frei zugänglich. Ein erster Entschärfungsversuch war wegen Explosionsgefahr abgebrochen worden. Am Mittwochabend twitterte die Polizei dann, der Zünder sei per Fernzündung mit Raketenklemme aus der Bombe gedreht worden. Dabei sei es zu Funkenflug und einem Brand des Dämmmaterials in der unmittelbaren Umgebung und zu einer Teildetonation gekommen.

Da ungewiss ist, wie viel Sprengstoff noch in der Weltkriegsbombe enthalten ist, bleibt der Sperrbereich weiterhin erhalten. Das Gebiet war bereits nach dem Fund der Fliegerbombe weiträumig abgesperrt worden. In der Nacht zum Mittwoch hatten mehr als 8700 Menschen ihre Häuser räumen müssen. Auch zwei Seniorenheime und eine geriatrische Klinik waren betroffen. "Der Evakuierungsraum ist so groß gezogen worden, dass für andere Bewohner keine Gefahr besteht", sagte der Polizeisprecher. Der Fundort der Fünf-Zentner-Bombe liegt etwa zwei Kilometer südwestlich vom Dresdner Zwinger.

Der Luftraum über der Stadt bleibt zunächst ebenfalls gesperrt. Starts und Landungen am Dresdner Flughafen sind deshalb nicht möglich. Schon am Mittwoch war der Flughafen zeitweise komplett geschlossen, mehrere Flüge fielen aus.

In Dresden sind Bombenentschärfungen keine Seltenheit. Die Stadt war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach von britischen und amerikanischen Bombern schwer zerstört worden. Ein Teil der Munition blieb als Blindgänger im Boden und taucht bis heute bei Bauarbeiten auf. Der aktuelle Einsatz unterscheidet sich aber von einer Routine- Entschärfung.

In München war im Sommer 2012 die kontrollierte Sprengung einer Fliegerbombe spektakulär schiefgegangen: Der 250-Kilo-Sprengsatz explodierte in einem Feuerball. Der Knall war kilometerweit zu hören, ein Anwohner filmte die missglückte Detonation. Scheiben und Schaufenster der umliegenden Gebäude gingen zu Bruch, mehrere Ladengeschäfte brannten komplett aus. Später entbrannte ein Rechtsstreit zwischen der Versicherung und der Stadt München über die Reparaturkosten in Höhe von 400 000 Euro.