24. Mai 2018, 22:23 Uhr Filmproduzent Weinstein soll wegen sexueller Übergriffe verhaftet werden

Wie US-Medien berichten, will sich der Filmproduzent den New Yorker Behörden am Freitag stellen.

Der US-Filmproduzent Harvey Weinstein soll nach übereinstimmenden US-Medienberichten wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe noch diese Woche verhaftet werden. Dies berichten die New York Times und die New York Daily News unter Berufung auf Ermittler. Demnach wollte sich Weinstein am Freitag den Behörden in New York stellen.

Die Staatsanwaltschaft in Manhattan will den Berichten zufolge Anklage wegen sexueller Gewalt erheben. Der Fall, um den es offenbar geht, reicht in das Jahr 2004 zurück: Die damals aufstrebende Schauspielerin Lucia Evans wirft Weinstein vor, sie zu Oralsex gezwungen zu haben. Weinsteins Anwalt, Benjamin Brafman, will sich den Berichten zufolge nicht äußern.

Seit Monaten laufen Ermittlungen gegen Weinstein nach Vorwürfen mehrerer Frauen wegen sexuellen Missbrauchs - mittlerweile auch auf Bundesebene. Die Ermittler wollen unter anderem herausfinden, ob der 66-Jährige etwa Frauen dazu gebracht habe, über Staatsgrenzen hinweg zu reisen, um sie belästigen zu können. Laut New York Times wird auch untersucht, ob Weinstein gegen das Anti-Stalking-Gesetz verstoßen habe, etwa um Opfer einzuschüchtern.

Der einst einflussreiche Filmproduzent hat Fehlverhalten eingeräumt, bisher aber Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Sex zurückgewiesen. Der 66-Jährige soll sich in Therapie befinden, seine Frau hat sich von ihm scheiden lassen.