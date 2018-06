9. Juni 2018, 12:02 Uhr Fall Susanna F. Verdächtiger Ali B. soll Geständnis abgelegt haben

Laut der Aussage von Ali B. soll es zunächst einen Streit zwischen ihm und dem Mädchen gegeben haben.

Mehrere Medien berichten, der Verdächtige werde noch heute in Frankfurt landen. Die Bundespolizei bestätigte das allerdings nicht.

Der irakische Flüchtling Ali B. wird beschuldigt, die 14-jährige Susanna F. Mitte Mai vergewaltigt und anschließend getötet zu haben.

Der Verdächtige im Mordfall Susanna F. hat die Tat nach Angaben der Polizei im Nordirak gestanden. "Als wir ihn verhörten, hat der junge Mann aus Kurdistan gestanden, die junge Deutsche getötet zu haben", sagte der Polizeichef der Stadt Dohuk der Nachrichtenagentur AFP. Ali B. habe ausgesagt, dass er mit Susanna befreundet war und in Streit geraten sei. "Er sagte, er habe das junge Mädchen getötet, als es gedroht habe, die Polizei zu rufen." Bei einer späteren Pressekonferenz sagte der Polizeichef, der 20-Jährige habe ausgesagt, das Mädchen erwürgt zu haben. Zuvor hatte der kurdisch-irakische TV-Sender Rudaw bereits über das Geständnis berichtet.

Ali B. wird verdächtigt, die 14-jährige Susanna F. Mitte Mai vergewaltigt und anschließend getötet zu haben. Das Mädchen aus Mainz war vor zwei Wochen verschwunden, ihre verscharrte Leiche wurde am Mittwoch in einem schwer zugänglichen Gebiet in Wiesbaden gefunden. Noch bevor die Behörden den jungen Iraker festnehmen konnten, hatte sich dieser mit seiner Familie in sein Heimatland abgesetzt. Auf Bitten der deutschen Bundespolizei war er dort am Freitag von kurdischen Sicherheitsbehörden festgenommen worden, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer mitteilte.

Da es kein Auslieferungsabkommen zwischen dem Irak und der Bundesrepublik gibt, ist bislang noch unklar, ob Ali B. an die deutschen Behörden ausgeliefert wird. Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft hatte bereits am Freitag mitgeteilt, ein entsprechender Antrag an Bagdad sei in Arbeit.

Wie die Allgemeine Zeitung Mainz und der Wiesbadener Kurier zuerst ohne Nennung von Quellen berichteten, wird der Beschuldigte allerdings bereits am Samstagabend auf dem Frankfurter Flughafen erwartet. Das will auch die Bild-Zeitung aus Sicherheitskreisen erfahren haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür allerdings noch nicht. Weder die Staatsanwaltschaft Wiesbaden noch das hessische Innenministerium waren am Samstagvormittag erreichbar. Die Bundespolizei bestätigte den Vorgang zunächst nicht. "Wir wissen noch nichts davon, dass wir ihn heute Abend in Frankfurt entgegennehmen sollen", sagte ein Sprecher der nachrichtenagentur Reuters.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte im RBB zuvor erklärt, er rechne damit, dass der mutmaßliche Mörder der 14-jährigen nach Deutschland gebracht werde: "Ich gehe davon aus, dass der Prozess gegen den 20-Jährigen in Deutschland durchgeführt werden kann." Vor dem Hintergrund des Falls wollen mehrere Bündnisse und Initiativen in Mainz am Samstag gegen Einwanderung beziehungsweise gegen Rassismus demonstrieren.