3. Juli 2018, 14:37 Uhr Fall Susanna F. Ali B. soll Elfjährige vergewaltigt haben

Neue Erkenntnisse im Fall Susanna F.: Die Polizei hat ermittelt, dass Ali B. in einer Flüchtlingsunterkunft zuvor zweimal eine Elfjährige vergewaltigt haben soll.

Der Verdacht war bereits bekannt, ließ sich aber zunächst nicht erhärten. Nun soll das Opfer erneut ausgesagt haben.

Zudem wird gegen einen 14-Jährigen ermittelt. Auch er soll die Elfjährige zweimal vergewaltigt haben. Der Junge war im Mordfall Susanna F. zunächst ein wichtiger Zeuge: Erst durch seinen Hinweis war die Polizei auf die Spur von Ali B. gekommen.

Der wegen des Mordes an der 14-jährigen Susanna aus Mainz tatverdächtige Ali B. soll ein weiteres Kind vergewaltigt haben. Es habe sich der Verdacht erhärtet, dass er eine Elfjährige zweimal vergewaltigt habe, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei. Offenbar wurde das Mädchen insgesamt dreimal missbraucht, von Ali B. im März und im Mai dieses Jahres. In einem Fall gab es offenbar einen anderen Täter. Tatort soll die Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim gewesen sein, wo Ali B. mit seiner Familie lebte.

Der Fall der Elfjährigen war bereits im Zuge der Fahndung im Fall Susanna F. bekannt geworden. Die Polizei hatte jedoch von Schwierigkeiten bei den Ermittlungen berichtet, weil sich der Verdacht gegen Ali B. aus den Aussagen des Mädchens offenbar nicht erhärten ließ und in der Flüchtlingsunterkunft zur betreffenden Zeit vier Männer mit Vornamen Ali lebten. Nun soll das Opfer erneut befragt worden sein, berichtet der Wiesbadener Kurier.

Die Staatsanwaltschaft wollte noch am Dienstag Haftbefehl gegen Ali B., der bereits seit Juni in Untersuchungshaft sitzt, wegen zweifacher Vergewaltigung beantragen. Im Zuge der Ermittlungen habe sich zudem ein Tatverdacht gegen einen weiteren Jugendlichen ergeben: Es handelt sich um einen 14-jährigen Jungen aus Afghanistan, der am Dienstag in Untersuchungshaft genommen wurde.

Er war im Mordfall Susanna F. zunächst ein wichtiger Zeuge: Erst durch seinen Hinweis war die Polizei auf die Spur von Ali B. gekommen. Zunächst hieß es, dieser Junge sei 13 Jahre alt. Inzwischen geht nach Angaben der Staatsanwaltschaft jedoch aus Akten hervor, dass er beriets 14 Jahre alt ist.

Zudem soll ein Bruder von Ali B. an einer der Vergewaltigungen beteiligt gewesen sein, berichtet die Lokalzeitung. Das wollte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage allerdings nicht bestätigen.

Niedersachsen will bessere Flughafenkontrollen

Die Leiche der 14-jährige Susanna F. aus Mainz war Anfang Juni, zwei Wochen nach dem Verschwinden des Mädchens, gefunden worden. Die Jugendliche wurde vergewaltigt und getötet. Ali B. gestand die Tötung des Mädchens, bestritt jedoch eine Vergewaltigung. Der Fall sorgte für hitzige Debatten.

Ali B. hatte sich mit seinen Eltern und Geschwistern Anfang Juni in den Irak abgesetzt. Dort wurde er von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen und in Begleitung der Bundespolizei per Flugzeug zurück nach Deutschland gebracht.

Auch weil die Familie trotz Unstimmigkeiten bei den Namen auf den Flugtickets aus Deutschland ausreisen konnte, schlug der Fall hohe Wellen. Im Bundesrat will Niedersachsen deshalb an diesem Freitag einen Änderungsentwurf für das Luftsicherheitsgesetz einbringen, kündigte Landesinnenminister Boris Pistorius an. Bisher war bei der Ausreisekontrolle der Bundespolizei ein Abgleich von Flugticket und Ausreisepapieren nicht vorgesehen - das will der niedersächsische Gesetzesvorstoß ändern.