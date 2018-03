8. März 2018, 10:49 Uhr Prozess in Kopenhagen Madsen leugnet den Mord an Kim Wall

Es ist besonders spektakulärer Mordprozess, der an diesem Donnerstag in Kopenhagen begonnen hat.

Vor Gericht steht der dänische Erfinder Peter Madsen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, an Bord seines selbst gebauten U-Boots die Journalistin KIm Wall gefesselt, misshandelt und ermordet zu haben.

Der dänische Erfinder Peter Madsen hat zu Beginn des spektakulären U-Boot-Prozesses in Kopenhagen bestritten, die Schwedin Kim Wall ermordet zu haben. Auch zum Vorwurf des sexuellen Missbrauchs plädiere er auf unschuldig, sagte seine Anwältin vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen vor, die schwedische Journalistin gefesselt, misshandelt und ermordet zu haben, bevor er ihre Leiche zerstückelte und in Plastiksäcken im Meer versenkte. Wall hatte Madsen im August vergangenen Jahres an Bord seines selbst gebauten U-Boots besucht, um ein Interview zu führen. Einen Tag später sank das U-Boot in der Köge-Bucht vor Kopenhagen, Madsen wurde gerettet. Wall war seitdem vermisst. In den Wochen danach wurden in Gewässern rund um Kopenhagen nach und nach Teile ihrer Leiche gefunden.

Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen sagte bei der Anklageverlesung, dass Wall kurz vor ihrem Tod eine letzte SMS an ihren Freund geschickt habe. Aus heutiger Sicht hat der Wortlaut besondere Tragik. "Ich lebe übrigens noch - aber wir gehen runter! Ich liebe dich!!!!!! Er hat Kaffee und Kekse mitgebracht", schrieb die Journalistin am Abend des 10. August auf Englisch. Etwa eine Viertelstunde danach sei ihr Telefon noch einmal kurz ins Internet gegangen. Das sei das letzte Lebenszeichen der 30-Jährigen gewesen, sagte Buch-Jepsen.

Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung. Verteidigerin Betina Hald Engmark plädierte auf unschuldig. Das auf zwölf Prozesstage angesetzte Verfahren soll bis zum 25. April dauern.

Madsen bekennt sich lediglich schuldig, die Leiche der jungen Frau zerteilt und über Bord geworfen zu haben. Der Angeklagte hat in Vernehmungen mit der Polizei allerdings mehrfach seine Aussage geändert und verschiedene Versionen der Ereignisse im Inneren des U-Bootes präsentiert.

Kurz nach dem Untergang des U-Bootes erklärte Madsen zunächst, er habe Wall abgesetzt und wisse nicht, wo sie sei. Als erste Teile der verstümmelten Leiche gefunden wurden, sagte er, die 30-Jährige sei bei einem Unfall von einer schweren U-Boot-Luke erschlagen worden. Als die Ermittler den Schädel fanden, der keine Brüche aufwies, sagte Madsen, Wall sei an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben, während er an Deck war.

Auf dem Computer des U-Boot-Konstrukteurs fand die Polizei bei einer Durchsuchung mehrere Wochen nach der Tat Videos, in denen Frauen gequält und auch getötet wurden. Madsen gab damals an, nichts von diesen Videos gewusst zu haben. Zu seinem Computer hätten mehrere Personen Zugang.