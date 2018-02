7. Februar 2018, 17:33 Uhr Esoterik Der Wunderheiler









Feedback

Er umklammert das Mikrofon, brüllt, der Krebs möge verschwinden, und die Besucher zahlen Geld, viel Geld. Tausende Menschen vertrauen in Deutschland auf solche Methoden. Nur: Warum?

Von Thorsten Schmitz

Eiskalt fegt der Wind an diesem Tag durch ein Industriegebiet in Südneukölln. Doch die Menschen, die in die Veranstaltungshalle des größten Berliner Hotels strömen, scheren sich nicht darum, dass es so kalt ist, dass einem fast die Finger abfrieren. Sie wollen ihren Krebs loswerden, nicht mehr im Rollstuhl sitzen, die fremden Stimmen in ihrem Kopf zum Verstummen bringen.

Dabei helfen soll ihnen ein Gottesdienst, zu dem man sich unter einer Handynummer anmelden und die Frage beantworten musste: "Glauben Sie an ...