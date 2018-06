4. Juni 2018, 12:44 Uhr Eminem und Nicki Minaj Sie lieben sich, sie lieben sich nicht

US-Rapper Eminem hat Spekulationen um ein Techtelmechtel mit Kollegin Nicki Minaj angeheizt. Sind sie also ein Paar? Oder ist alles nur geschickte Liebes-PR?

Was ist passiert?

Seit Wochen wird über den Beziehungsstatus von Eminem, 45, Rapper, und seiner Kollegin Nicki Minaj, 35, ebenfalls Rapperin, spekuliert, jetzt hat der Sänger die Gerüchte erneut mit kryptischen Andeutungen angeheizt. Sind sie jetzt also ein Liebespaar? Oder ist das alles nur geschickte Liebes-PR?

Auf dem Governors Ball-Festival in New York sagte Eminem: "Ich werde euch etwas über Nicki sagen, das sie selbst noch nicht weiß." Und: "Wir gehen miteinander. Das ist alles, was ich sagen wollte. Danke, dass ich mir das von der Seele laden konnte." Doch wieso weiß seine Kollegin nichts davon? Hat Eminem ihr keinen "Ja-Nein-Vielleicht"-Zettel geschrieben? Oder steckt doch etwas ganz anderes hinter den öffentlichen Liebesbekundungen?

Und was sagt sie?

Unschuldig an den Gerüchten ist Nicki Minaj auf jeden Fall nicht. Alles begann, als sie im Mai in ihrem Song "Big Bank" einen der Alias-Namen von Eminem, Slim Shady, einflocht. Damals veröffentlichte sie den entsprechenden Vers auf Instagram und wurde prompt von einem Fan gefragt, ob sie mit Eminem angebandelt habe. Ihre Antwort: "Ja". Der Rapper schwieg zunächst, auf einem Konzert fragte er seine Fans dann doch: "Boston, wie viele von euch möchten, dass ich Nicki Minaj date?" Die Zuschauer jubelten und Eminem erklärte: "Verdammt, ich auch!" Von Minaj kam prompt ein Vorschlag: "Ich liebe ihn so sehr. Em, wir brauchen dich auf dem #Queen-Album. Dort wird unser erstes Date stattfinden. Im Studio, ich blicke in deine wunderschönen Augen, während du deinen Vers schreibst." Minajs neues Album soll am 15. Juni erscheinen. Da könnte ihr ein wenig PR ganz recht sein.

An was erinnert uns das?

Kommt uns dieses Szenario nicht irgendwie bekannt vor? Selena Gomez und ihr Dauer-On-Off-Boyfriend Justin Bieber hatten ein ähnliches Spielchen gespielt. Gomez gratulierte Bieber auf Instagram zum Geburtstag - mit einem Foto, das sie mit einem auf die Stirn gepinnten Polaroid-Bild zeigt. Fans wollten darauf einen Kuss zwischen ihr und Bieber erkannt haben. Unter das Bild schrieb Gomez: "1. März 1994, jemand, der super cool ist, kam zur Welt". Viele kommentierten das Bild und wünschten sich ein Liebes-Comeback der beiden, doch daraus wurde letztlich nichts.

Mit On-Off-Beziehungen kennt sich auch Eminem aus: Zweimal war er mit Kim Scott, seiner Jugendliebe aus Michigan, verheiratet, er wurde beide Male wieder geschieden. Aber das ist eine andere Geschichte.

Und jetzt?

Wissen wir natürlich immer noch nicht, ob die beiden wirklich ein Paar sind. Fraglich ist auch, ob sie harmonieren würden. Gut, sie interessieren sich beide für Rap. Aber reicht das? Auf politischer Ebene könnte es einen Konflikt geben. Nicki Minaj ist auch auf dem neuen Album von Kanye West zu hören, einem erklärten Anhänger des US-Präsidenten Donald Trump. Eminem hat bei mehreren Gelegenheiten deutlich gezeigt, was er von Trump hält. Er wirft ihm Rassismus vor und bezeichnete ihn als "Kamikaze", der womöglich einen "nuklearen Holocaust" auslöse.

Justin Bieber kündigte Kanye West wegen dessen Trump-freundlichen Äußerungen sogar die Gefolgschaft auf Social Media. Das Liebes-Aus mit Selena Gomez hat damit mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts zu tun. Aber auch das ist eine andere Geschichte.