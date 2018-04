26. April 2018, 19:58 Uhr Urteil im Prozess Bill Cosby wegen sexuellen Übergriffs verurteilt

Die Geschworenen des Gerichts sehen die Schuld des 80-Jährigen in allen Punkten der Anklage als erwiesen an.

Der US-Entertainer Bill Cosby (80) ist in seinem Prozess wegen sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Die zwölfköpfige Jury teilte ihre Entscheidung am Donnerstag am Gericht in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania mit. Die Jury sieht es damit als erwiesen an, dass Cosby im Januar 2004 die damalige Uni-Mitarbeiterin Andrea Constand betäubt und dann sexuell missbraucht hat.

Ein Prozess gegen Cosby wegen dieses Vorwurfes hatte bereits im Juni 2017 begonnen, platze damals allerdings weil sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen konnten.

