23. März 2018, 12:06 Uhr Carcassonne Mann bei Geiselnahme in französischem Supermarkt getötet

Nahe Carcassonne hat ein Mann einen Supermarkt überfallen und offenbar einen Mitarbeiter erschossen. Ein Polizist wurde verletzt.

In einem Supermarkt im Süden von Frankreich ist es offenbar zu einer Geiselnahme gekommen. Ein Mann soll gegen 11.15 Uhr in Trèbes, einer Gemeinde in der Nähe von Carcassonne, das Feuer auf einem Parkplatz eröffnet und sich dann ins Innere geflüchtet haben. Nach Angaben der Lokalzeitung La Dépêche du Midi wurde ein Fleischverkäufer der Kette "Super U" erschossen. Ein Polizist der Spezialeinheit CRS soll verletzt worden sein. Der Angreifer soll sich den Behörden zufolge noch in dem Gebäude befinden.

Zudem soll am Vormittag ein CRS-Beamter im nahegelegenen Carcassonne, der mit drei Kollegen vom Joggen kam, durch Schüsse an der Schulter verletzt worden sein. Der Angreifer habe mindestens fünf Schüsse aus seinem Wagen abgegeben, bevor er die Flucht ergriff, meldet die Polizei auf Twitter. Ob es einen Zusammenhang zu der Geiselnahme gibt, ist nicht bekannt.

Premierminister Edouard Philippe spricht im Nachrichtensender LCI von einer "ernsten Lage". Das Innenministerium bestätigte eine Polizeiaktion in Trébes und fordert die Bevölkerung auf, das Areal zu meiden. Innenminister Gérard Collomb twittert, dass er unverzüglich nach Trèbes fährt.

