2. Mai 2018, 18:55 Uhr Brasilien Der Held von São Paulo

Nach einem Feuer in einem Hochhaus in São Paulo werden noch mindestens 44 Menschen vermisst.

Fernsehaufnahmen zeigen, wie ein Bewohner zu Hilfe eilte, kurz bevor das Haus einstürzte.

Das Gebäude erfüllte offenbar nicht die geringsten Sicherheitsstandards. Dort lebten rund 150 Familien, darunter viele Bedürftige und Flüchtlinge.

Von Boris Herrmann , Rio de Janeiro

In jeder Tragödie muss es einen Helden geben. Im Fall des eingestürzten Hochhauses von São Paulo ist es der Mann, den die Bewohner "Tatuagem" nannten, die Tätowierung. Als das Gebäude mit seinen 24 Etagen am Dienstagmorgen bereits in Flammen stand, als alle nach unten rannten, stieg der alleinstehende Tatuagem im Treppenhaus nach oben, so berichten es mehrere Augenzeugen. Er wollte offenbar den Menschen bei der Evakuierung helfen. Was dann geschah, sahen alle Brasilianer, die am Dienstag die Abendnachrichten einschalteten: Wie Tatuagem hoch oben an der Außenfassade hing, im Spalt zwischen dem brennenden Turm und dem Nachbargebäude, wie ein Feuerwehrmann auf dem Dach dieses Gebäudes lag und versuchte, Tatuagems Hand zu erreichen, um ihn herüberzuziehen, und wie das Hochhaus genau in diesem Moment in sich zusammenstürzte. Offiziell gilt Tatuagem seither als vermisst. Nach menschlichem Ermessen ist er tot.

Angesichts der dramatischen Bilder von einem zerberstenden Wolkenkratzer mitten im Zentrum der größten Stadt Südamerikas schien die Sache im ersten Moment halbwegs glimpflich ausgegangen zu sein. Die Rede war zunächst von "einem möglichen Todesopfer", von Tatuagem. Brasilianische Medien berichteten am Mittwochmorgen aber von mindestens 44 weiteren Vermissten. Dabei handelte es sich um mutmaßliche Bewohner, die sich in den ersten 24 Stunden nach dem Einsturz nicht bei den Behörden gemeldet hatten. Das muss nicht heißen, dass sie alle tot sind, denn in dem Gebäude lebten etwa 150 Familien, um die sich die Behörden nie gekümmert hatten. Bis 2009 war es das Hauptquartier der Bundespolizei, danach stand es leer und verfiel, bis sich Obdachlose und Flüchtlinge einquartierten.

Auch die Ursache des Brandes ist noch unklar. Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass eine Familie im fünften Stock ihre Kochstelle mit Alkohol anfeuerte und sich die Flammen von dort ausbreiteten. Wenn das stimmt, dann stellt sich die Frage, wie viele sich vom sechsten Stock aufwärts retten konnten. Der Brand wurde um 1.20 Uhr gemeldet, er dürfte die meisten im Schlaf erwischt haben.

Das Hochhaus hätte nicht bewohnt werden dürfen

Fest steht wohl, dass die Ruine nicht die geringsten Sicherheitsstandards erfüllte. Schon gar nicht, um mehrere Hundert Menschen zu beherbergen. Man muss sich das vorstellen wie eine Favela im Hochhaus. Die Besetzer hatten sich auf den entkernten Etagen kleine Wohnhütten aus Holz gebaut. Auch deshalb brannte das Gebäude wohl wie ein gut angefeuerter Kamin.

Bruno Covas, der Bürgermeister von São Paulo, sprach von einer "angekündigten Tragödie". Aber das Problem ist länger bekannt und grundsätzlicher Natur: die Wohnsituation in der 20-Millionen-Metropole São Paulo. Sie ist nicht nur die bevölkerungsreichste und wirtschaftsstärkste Stadt des Kontinents, sondern vermutlich auch die ungerechteste. Nach Angaben des Rathauses fehlen derzeit 358 000 Wohnungen, 1,2 Millionen Familien leben unter prekären Bedingungen. Im Zentrum gibt es noch gut 70 solcher besetzter Hochhäuser: tickende Zeitbomben.