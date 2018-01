26. Januar 2018, 07:15 Uhr Brandkatastrophe Mindestens 41 Tote nach Krankenhaus-Feuer in Südkorea









Feedback

Das Feuer soll sich in dem südkoreanischen Hospital von der Notaufnahme aus ausgebreitet haben. Die Brandursache ist noch unklar.

Nach einem Feuer in einem Krankenhaus in Südkorea sind mindestens 41 Menschen tot. Das gab ein Mitarbeiter der Feuerwehr, Choi Man Wu, in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache bekannt. Er sprach von etwa 80 Verletzten, acht von ihnen seien in kritischem Zustand.

Den Informationen zufolge brach das Feuer um 7.35 Uhr morgens (Ortszeit) wohl in der Notaufnahme im ersten Stock des Sejong Krankenhauses aus. Die Einsatzkräfte hätten es rund drei Stunden später gelöscht, sagte Choi. Die Brandursache sei unklar, Ermittlungen seien eingeleitet worden. Südkoreas Präsident Moon Jae In berief eine Sondersitzung ein, weitere Details zu dem Vorfall gab es zunächst nicht.

Das Krankenhaus Sejong besteht aus zwei Gebäuden, in denen zum Zeitpunkt des Feuers 194 Patienten untergebracht gewesen seien, hieß es. Unter ihnen seien 94 ältere Menschen gewesen, die in einem zum Krankenhaus dazugehörigen Seniorenheim versorgt wurden.

Die Nachrichtenagentur Yonhap meldete, in dem Krankenhaus gebe es 193 Betten. 98 von ihnen seien für ältere Menschen vorgesehen, die von 35 Mitarbeitern betreut würden. Südkorea ist eine der am schnellsten alternden Bevölkerungen weltweit. Viele Senioren werden in speziellen Einrichtungen durch Ärzte betreut, die ihre Patienten auf lange Zeit behandeln.